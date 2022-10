VARTA - Die Q3-Gruselzahlen sind da!

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 29,330 € (XETRA)

Wenn ein Unternehmen nicht einmal eine neue Prognose für ein Quartal ausgibt, das zum Zeitpunkt des Einkassierens der alten Prognose schon so gut wie vorbei war, dann wird es in diesem Quartal nicht unbedingt rund gelaufen sein, um es vorsichtig zu formulieren. Bei Varta liegen die vorläufigen Gruselzahlen für das dritte Quartal nun endlich auf dem Tisch.

Alles rückläufig und rote Zahlen

Der Umsatz brach verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 14 % auf 194 Mio. EUR ein. Nach neun Monaten kommt der Batterienproduzent damit auf Erlöse von rund 571 Mio. EUR. Das bereinige EBITDA drehte von 70,2 Mio. EUR ins Minus (-2,5 Mio. EUR). Nach neun Monaten bleibt Varta damit nur ein EBITDA von 66 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum lag dieses noch bei 182,5 Mio. EUR.

Als wesentliche Ursachen führt das Management "Verzögerungen von Kundengeschäften" und "unverändert sehr hohe Rohstoffpreise und Energiekosten" an. Was Varta mit den Verzögerungen meint, wissen aktuell nur die Insider, die weiter eifrig Aktien verkaufen. stock3 hatte bereits berichtet, dass zunehmend die Konkurrenz aus Asien bei Mikrobatterien Varta das Wasser abgräbt. Die endgültigen Zahlen wird Varta am 15. November bekannt geben. Wohl gibt es dann auch einen neuen Jahresausblick.

Fazit: Das Wachstum bei Varta ist nun völlig zum Erliegen gekommen, die Insider verkaufen weiter kräftig. Mit einem KGV von 29 für das laufende Jahr bleibt die Aktie viel zu teuer, vom Vertrauensverlust ganz zu schweigen. Varta wird auch neue Gelder benötigen. Aktuell ist der Wert ein reines Zockerpapier.

