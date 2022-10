COMMERZBANK - Auf der Startrampe

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 7,896 € (XETRA)

Wie in der letzten Analyse erwartet, ist es der Commerzbank-Aktie gelungen, an die obere Begrenzungslinie der großen, seit dem Crash vom Jahresbeginn dominierenden Dreiecksformation anzusteigen. Die Aufwärtsbewegung seit der Verteidigung der Unterstützung bei 6,96 EUR erreicht jetzt also bei rund 8,20 EUR einen neuralgischen Punkt im Chart.

Ausbruch hätte mittelfristige Folgen

Denn der Ausbruch aus dem Dreieck könnte bei einem bestätigenden Anstieg über das Septemberhoch bei 8,36 EUR zu einer erheblichen Beschleunigung des Aufwärtstrends führen und die Commerzbank-Aktie direkt bis 9,15 EUR und darüber ans Hoch aus dem Februar und den langfristigen Widerstand bei 9,65 EUR antreiben.

Sollte den Bullen der Ausbruch aber nicht gelingen, könnte eine Korrektur an das Zwischentief bei 7,67 EUR führen. Darunter würden eine Korrektur bis 6,98 EUR und die Gefahr einer kurzfristigen Topbildung im Bereich von 8,00 EUR den Aktienkurs und den kurzfristigen Ausblick belasten. Unterhalb von 6,90 EUR dürfte der Wert dann auch wieder Richtung der Unterseite der Dreiecksformation durchgereicht werden.

Commerzbank Chartanalyse (Tageschart)

