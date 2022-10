EQS-News: JDC Group AG: JDC Group startet mit Bain Capital Insurance und Canada Life Irish Holding Company Limited die Summitas Gruppe als Konsolidierungsplattform für Versicherungsvermittler

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture

JDC Group AG: JDC Group startet mit Bain Capital Insurance und Canada Life Irish Holding Company Limited die Summitas Gruppe als Konsolidierungsplattform für Versicherungsvermittler



21.10.2022

JDC Group startet mit Bain Capital Insurance und Canada Life Irish Holding Company Limited die Summitas Gruppe als Konsolidierungsplattform für Versicherungsvermittler Summitas Gruppe positioniert sich als attraktiver Partner für etablierte Versicherungsmakler und bietet ihnen Zugang zu einer Plattform, die organisches Wachstum, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Modernisierung ermöglicht

Michael Schliephake, Leiter Maklervertrieb Sach der Allianz Deutschland, wechselt als CEO zu Summitas

Marcus Nagel, ehemaliger CEO von Zurich Deutschland, wird zum Vorsitzenden des Beirats gewählt Wiesbaden, 21. Oktober 2022 – Bain Capital Insurance, die Great-West Lifeco-Tochtergesellschaft Canada Life Irish Holding Company Limited und die JDC Group haben die Summitas Gruppe ("Summitas"), ihre bereits angekündigte Konsolidierungsplattform für den deutschen und österreichischen Versicherungsmaklermarkt, gestartet. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2022 wird Michael Schliephake (46) zum Chief Executive Officer von Summitas ernannt. Er kommt von der Allianz Deutschland, wo er den Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung leitete. Marcus Nagel, bis Anfang 2018 CEO der Zurich Deutschland und jetzt Senior Advisor bei Bain Capital Insurance, wird zum Vorsitzenden des Beirats von Summitas ernannt. Summitas, mit Sitz in München, wird etablierte Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich erwerben und deren langfristiges Wachstum unterstützen: durch den Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen, tiefgreifendem Branchen-Know-how sowie zu der gut aufgestellten, technologiegestützten Maklerplattform der JDC Group. Durch ihr besonderes Partnerschaftsmodell bietet Summitas den übernommenen Maklern die Möglichkeit, in ihrem Kerngeschäft tätig zu bleiben oder eine Nachfolgelösung für ihr Unternehmen anzustreben. Die Makler können damit langfristig Stabilität für Kunden, Mitarbeiter, Standorte und Marken gewährleisten und gleichzeitig ihr Familienerbe und ihre Werte bewahren. „Wir freuen uns, dass Michael Schliephake unsere Aktivitäten auf dem deutschen Versicherungsmaklermarkt führen wird“, sagt Marcus Nagel, Beiratsvorsitzender von Summitas. „Unter seiner Führung und mit den gebündelten Ressourcen, der Kapitalstärke und den Kompetenzen von Bain Capital Insurance, Great-West Lifeco und der JDC Group wird Summitas unseren zukünftigen Partnern einen einzigartigen Mehrwert bieten. Während seiner mehr als zwei Jahrzehnte in der Versicherungsbranche hat Michael außergewöhnliche Führungsqualitäten gezeigt und genau den innovativen Unternehmergeist bewiesen, den wir für den Aufbau einer Maklerkonsolidierungsplattform in Deutschland und Österreich gesucht haben.“ „Die Kombination aus seinem weitreichenden Maklernetzwerk, seinen fundierten Branchenkenntnissen und seiner langjährigen Managementerfahrung bei einem führenden Versicherungskonzern machen Michael zur idealen Besetzung für diese Position“, ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der JDC Group und Beiratsmitglied von Summitas. Der designierte CEO von Summitas, Michael Schliephake, betont: „Summitas baut ein starkes Team aus erfahrenen Investment- und Branchenexperten auf. Wir sind auf der Suche nach gut etablierten Unternehmen vor allem in den Segmenten Gewerbe- und Spezialversicherungen, mit starken Teams und nachhaltigen Erträgen. Gemeinsam mit Summitas können diese Unternehmen ihr Geschäft so effizient und effektiv wie möglich verwalten und ausbauen und dabei auf die etablierte digitale Plattform von JDC zurückgreifen.“ Über die Summitas Gruppe Die Summitas Gruppe ist der vertrauensvolle Partner für etablierte, privat gehaltene Versicherungsmakler. Das Unternehmen mit Sitz in München bietet Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen, tiefgreifendem Branchen-Know-how sowie einer gut aufgestellten, technologiegestützten Maklerplattform. Die Summitas Gruppe wurde im Sommer 2022 als Joint Venture von Bain Capital Insurance, Canada Life Irish Holding Company Limited, einer Tochtergesellschaft von Great-West Lifeco, und der JDC Group AG gegründet. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von 850 Millionen Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

