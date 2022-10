EQS-News: ADX Energy Limited: Beginn der kommerziellen Förderung aus der Entdeckungsbohrung Anshof-3 - Kontrollierte Förderraten von 100 Barrel pro Tag steigern ADXs Ölproduktion in Österreich um 30 %

EQS-News: ADX Energy Limited / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Expansion

ADX Energy Ltd (ASX: ADX) teilt mit, dass die Erdölförderung aus der Bohrung Anshof-3 im Lizenzgebiet ADX-AT-II in Oberösterreich begonnen hat. Die Förderung aus der Eozän-Öllagerstätte wurde auf 100 Barrel Öl pro Tag beschränkt, da die Lagerkapazität vor Ort begrenzt ist und nur wenige LKWs das Öl zu einem nahe gelegenen Terminal transportieren können, wo es vor der Lieferung per Bahn an die OMV-Raffinerie bei Wien weiter aufbereitet wird. Bei dem Eozän-Öl in Anshof handelt es sich um ein hochwertiges (32° API) schwefelarmes Rohöl, das mit einem geringen Abschlag gegenüber Brent-Öl verkauft werden wird.





Wichtigste Punkte:

Die Förderung von leichtem Rohöl (32° API) hat mit einer stabilen Förderrate von 100 Barrel pro Tag aus eozänen Öllagerstätten begonnen, die im Januar 2022 in ADXs Explorationslizenzgebiet ADX-AT-II in Oberösterreich entdeckt wurden. ADX hält eine 80%ige Beteiligung an Anshof.



Die Leistungsfähigkeit der Bohrung liegen am oberen Ende der Erwartungen, aber die Förderung ist derzeit durch die Lagerkapazitäten vor Ort und die eingeschränkten LKW-Transportmöglichkeiten begrenzt. Die Förderleistung der Bohrung wird beobachtet, um die Förderkapazität und Kontinuität der Eozän-Lagerstätten zu bestimmen.



ADX hat sich ein EPU-Produktionssystem für die erste Aufbereitung des Öls vor Ort, die Tageslagerung und die Fernüberwachung für etwa 12 Monate gesichert. Das geförderte Öl wird per LKW zu einem nahe gelegenen Ölterminal transportiert, wo es vor der Lieferung und dem Verkauf an die OMV-Raffinerie in der Nähe von Wien weiter aufbereitet wird.



Das Eozän-Öl in Anshof ist ein hochwertiges schwefelarmes Rohöl, das mit einem geringen Abschlag gegenüber Brent-Öl gehandelt wird.



Die österreichische Gesetzgebung erlaubt eine Zwischenproduktion von bis zu 37.000 Barrel, bevor eine Produktionslizenz für das gesamte Fundgebiet erteilt wird, das sich laut ADX über eine Fläche von etwa 25 km² erstreckt.



ADX geht davon aus, dass die Förderkapazität von Anshof innerhalb von 12 Monaten durch das Niederbringen der beiden zusätzlichen Bohrungen am Standort der Bohrung Anshof-3 erheblich gesteigert werden kann.



Die Förderraten der nachfolgenden Bohrungen an der Flanke der großen Anshof-Struktur, wo die Mächtigkeit die Eozän-Lagerstätten voraussichtlich zunimmt, wird wahrscheinlich zu deutlich höheren Förderraten führen. (Siehe Abbildung 1 in der original englischen Pressemitteilung). ADXs Executive Chairman, Ian Tchacos, sagte: „Der Board of Directors von ADX ist erfreut über den Beginn der kommerziellen Förderung während der Langzeittests an der Bohrung Anshof-3. Unser Management und unser Betriebsteam in Wien haben in kürzester Zeit ein transformatives Ergebnis für das Unternehmen erzielt. Anshof stellt ein wichtiges neues Projekt und eine zusätzliche Einnahmequelle für ADX dar, das das Potenzial besitzt, sowohl in Bezug auf die Reserven als auch auf die Förderrate zu einem wichtigen Asset zu werden. Die Fähigkeit, die kommerzielle Förderung der Bohrung Anshof innerhalb von zwei Jahren nach der Sicherung der oberösterreichischen Explorationslizenzen zu erreichen, ist ein außergewöhnliches Ergebnis, das durch ein sehr erfahrenes technisches Team mit Zugang zu einem umfangreichen seismischen 3D-Datensatz sowie durch bereits bestehende Zugangsvereinbarungen zu einer ausgezeichneten nahe gelegenen Produktionsinfrastruktur erreicht wurde.“ Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen. Das aus der Entdeckungsbohrung Anshof-3 geförderte Öl wird im Rahmen eines langfristigen Testbetriebs in Übereinstimmung mit der österreichischen Gesetzgebung gefördert, die die Produktion von bis zu 37.000 Barrel erlaubt, bevor eine Produktionslizenz für das gesamte Entdeckungsgebiet erteilt wird. Die ADX-Kartierung zeigt, dass sich Anshof über eine Fläche von etwa 25 km² erstreckt. Die Leistungsfähigkeit der Bohrung, die derzeit gedrosselt wird, liegt am oberen Ende der Erwartungen. Die Förderleistung der Bohrung Anshof-3 wird während des Langzeittests beobachtet, um die Förderkapazität, die Kontinuität der Eozän-Lagerstätten und die Druckunterstützung am Standort Anshof-3 zu bestimmen. Die Förderraten der nachfolgenden Bohrungen an der Flanke der großen Struktur, wo die Mächtigkeit die Eozän-Lagerstätten voraussichtlich zunimmt, werden wahrscheinlich zu deutlich höheren Förderraten führen. (Siehe Abbildung 1).



Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte des Anshof-Feldes auf der Grundlage eines 3D-Modells unter Verwendung seismischer 3D- und Offset-Bohrdaten Aus der Bohrung Anshof wird mittels einer gepachtete EPU gefördert und das Öl wird im Rahmen einer Vereinbarung („OSA“) mit der RAG Exploration and Production GmbH („RAG E&P“) aufbereitet, transportiert und verkauft. Die Verträge ermöglichen die kommerzielle Langzeit-Testförderung von Anshof. Die EPU stellt Öl- und Gastrennung, Stromerzeugung, Lagermöglichkeiten im Bereich der Bohrung, Entladung und Telemetriekontrollsysteme am Standort Anshof-3 zur Verfügung, was eine effiziente Ölförderung aus der Bohrung mit minimalen Bedienereingriffen ermöglicht.





Abbildung 2 zeigt: Entladung des Öltankers am Standort Anshof-3



Abbildung 3 zeigt: Die Bohrung Anshof-3 und die Erstförderanlage Die OSA bildet den kommerziellen Rahmen für die Aufbereitung, den Transport und die Lieferung des Anshof-Rohöls an RAG E&P zum Verkauf in Verbindung mit dem eigenen Rohöl, das per Bahn an die OMV-Raffinerie bei Wien geliefert wird. Der Verkaufspreis für das Anshof-Rohöl entspricht dem Brent-Preis abzüglich einer geringen Qualitätsdifferenz. ADX hat durch diese Vereinbarungen attraktive Bedingungen für die Aufbereitung, Lagerung und den Transport des Anshof-Rohöls erzielt. ADX plant das Niederbringen von zwei weiteren Produktionsbohrungen und die Errichtung einer permanenten Förderanlage am gleichen Standort wie die Bohrung Anshof -3. Die Ölförderraten in den nachfolgenden Bohrungen an der Flanke der großen Struktur, wo die Mächtigkeit der Eozän-Lagerstätten voraussichtlich zunimmt, werden wahrscheinlich zu deutlich höheren Förderraten führen als die Bohrung Anshof-3 im Scheitelbereich dieser Struktur. Weitere Produktionsberichte Die Aktionäre werden laufend über die weiteren Produktionsergebnisse der Bohrungen sowie über die Verkaufserlöse informiert. Anmerkung:

ADX kündigte ein Farm-out an die an der ASX notierte Xstate Resources Limited an, um 40 % der Kosten der Anshof-3-Bohrung zu finanzieren und eine 20%ige Beteiligung am Prospektionsgebiet Anshof zu erwerben. Siehe die ASX-Pressemitteilung vom 22. November 2021.

Personen, die Informationen über Kohlenwasserstoffe zusammenstellen: Gemäß den Anforderungen der ASX-Kotierungsregeln 5.31, 5.41 und 5.42 wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen und Reserven in Bezug auf Österreich von Paul Fink im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung im Auftrag von ADX geprüft. Herr Fink ist technischer Direktor von ADX Energy Ltd, ein qualifizierter Geophysiker mit 23 Jahren technischer und kaufmännischer Erfahrung sowie Managementerfahrung in der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Öl- und Gasressourcen. Herr Fink hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ergebnisse, Verfahren und Daten geprüft und, falls zutreffend, ist der Ansicht, dass die Ressourcenschätzungen angemessen dargestellt sind. Herr Fink hat der Aufnahme dieser Informationen in der Form und dem Kontext zugestimmt, in der sie vorliegt. Herr Fink ist Mitglied der EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) und der FIDIC (Federation of Consulting Engineers).



Von Ian Tchacos, Executive Chairman, zur Einreichung genehmigt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Fink

Chief Executive Officer

Tel. +61 (08) 9381 4266

paul.fink@adx-energy.com

Ian Tchacos

Executive Chairman

Tel. +61 (08) 9381 4266

ian.tchacos@adxenergy.com.au

Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

