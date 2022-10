Bystronic AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Bystronic AG: Bystronic veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021



25.10.2022 / 06:30 CET/CEST



Bystronic veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021 Bystronic gewährt detaillierte Einblicke in die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aktivitäten gemäss GRI-Standards und unterstreicht damit das Nachhaltigkeitsengagement. Um weitere Fortschritte zu erzielen, hat das Unternehmen ein Nachhaltigkeits-Komitee und eine Funktion für nachhaltiges Engineering ins Leben gerufen. Zürich, 25. Oktober 2022 – Bystronic, ein weltweit führendes Unternehmen der blechverarbeitenden Industrie, hat den Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht. Dieser widerspiegelt das verstärkte Nachhaltigkeitsbestreben des Unternehmens und die Integration in die Unternehmensstrategie. Der erste Bericht als eigenständiges Unternehmen nach der erfolgreichen Transformation von Conzzeta im vergangenen Jahr schafft die Grundlage, Nachhaltigkeit weiter zu forcieren. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Bystronic basiert auf drei Säulen: Mitarbeiter befähigen, in nachhaltige Lösungen investieren und als verantwortungsvolles Unternehmen agieren: Aufbau auf dem starken Engagement der Mitarbeitenden sowie die Verpflichtung, die Vielfalt zu erhöhen. Ausserdem wird das Unternehmen die Bemühungen zur Talententwicklung verstärken.

Dekarbonisierung durch Verringerung der Emissionen an den eigenen Produktionsstandorten, sowie der Emissionen bei Kunden (Scope 3) durch Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz der Produkte und Lösungen. «Mit unserer Innovationskraft und Kundenorientierung wollen wir die digitale und nachhaltige Transformation unserer Branche beschleunigen», sagt CEO Alex Waser. «Wir verpflichten uns zu Transparenz und werden im Bericht 2022 ehrgeizige Ziele ankündigen. Ich bin stolz darauf, dass unsere Mitarbeitenden mit Leidenschaft und Energie mithelfen, Nachhaltigkeit bei Bystronic, für unsere Kunden und unsere Branche zu erreichen.» Bystronic hat die Nachhaltigkeitsverantwortung intern auf verschiedene Funktionen verteilt, um sicherzustellen, dass Nachhaltigkeitsüberlegungen in alle Entscheidungsprozesse einfliessen. Die Funktion «Sustainable Engineering» hat beispielsweise zirkuläre Methoden und Ökodesign-Prinzipien in den Produktentwicklungsprozess integriert. Auf der heute in Hannover beginnenden Euroblech, der Leitmesse für die Blechbearbeitungsbranche, präsentiert Bystronic Nachhaltigkeitslösungen und ein innovatives Dienstleistungsangebot, das Kunden hilft, ihre eigene Umweltbilanz zu verbessern und Energie zu sparen. Download Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 steht auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung: https://sustainability.bystronic.com/en/home oder unter “Nachhaltigkeitsbericht” bei https://ir.bystronic.com/de/berichte.php

