EQS-Adhoc: Die SNP SE gibt vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 bekannt und aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr 2022

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Die SNP SE gibt vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 bekannt und aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr 2022



25.10.2022 / 19:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Die SNP SE gibt vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 bekannt und aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr 2022 Heidelberg, 25. Oktober 2022 – Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 eine Steigerung des Konzernumsatzes von rund 3 % auf 124,9 Mio. € (9M 2021: 121,7 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 1,9 Mio. € und lag leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 1,8 Mio. €. Die EBIT-Marge betrug 1,5 % (Vorjahr: 1,5%). Der vorläufige Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten mit 122,7 Mio. € rund 7 % unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (9M 2022: 131,6 Mio. €). Dabei wurde der Auftragseingang sowohl durch die Änderungen im Konsolidierungskreis (Erwerb Datavard und EXA, Verkauf SNP Polen) als auch dadurch beeinflusst, dass Kunden vor dem Hintergrund der globalen Wirtschaftsentwicklung Aufträge kurzfristiger und kleinteiliger erteilen. Bereinigt um die Änderungen im Konsolidierungskreis legte der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 % zu. Aufgrund dieser vorläufigen Ergebnisse und der voraussichtlich zunächst noch anhaltenden kurzfristigeren und kleinteiligeren Beauftragung passt das Management die Prognose für den Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2022 an. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nunmehr ein Wachstum des Auftragseingangs im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber den um Änderungen im Konsolidierungskreis bereinigten Vorjahreswert von rund 176 Mio. € (bisherige Prognose: deutlich über dem unbereinigten Vorjahreswert von 192 Mio. €). Infolgedessen konkretisiert das Management auch die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das laufende Geschäftsjahr wie folgt: Das Management erwartet nunmehr einen Umsatz von rund 175 Mio. € sowie ein EBIT von rund 10,5 Mio. € (bisherige Umsatzprognose: 170 Mio. € bis 190 Mio. €; bisherige EBIT-Prognose: 10,5 Mio. € bis 13 Mio. €). SNP wird am 27. Oktober 2022 weitere Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2022 sowie zur Prognose 2022 bekanntgeben. Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow Director lnvestor Relations Telefon: +49 6221 6425-637 E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com 25.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com