SAP peilt trotz Gewinnrückgang höhere Mittelfrist-Ziele an

Frankfurt (Reuters) - Europas größtes Softwarehaus SAP blickt optimistisch in die Zukunft und lässt sich von einem erneuten Gewinnrückgang im Quartal nicht aus dem Konzept bringen.

"Wir sind sehr zuversichtlich, unsere Ziele für 2025 überzuerfüllen", sagte Firmenchef Christian Klein in einem Reuters-Interview am Dienstag. Dank eines anhaltend starken Wachstums des zukunftsträchtigen Cloud-Geschäfts werde sein Unternehmen diese Prognosen voraussichtlich anheben. Auch bei den Vorhersagen für die kommenden Quartalsergebnisse stellte er Anpassungen in Aussicht. "Lassen Sie uns das vierte Quartal abwarten", fügte er hinzu.

Der scheidende Finanzchef Luka Mucic stellte für das laufende vierte Quartal ein Rekordergebnis in Aussicht. Unter anderem würden sich geringere Investitionen und niedrigere Steuerzahlungen positiv bemerkbar machen. Außerdem intensiviere SAP seine Sparbemühungen. Im kommenden Jahr werde sich das Wachstum beschleunigen, fügte Mucic hinzu. Dann werde auch das Betriebsergebnis zweistellig zulegen.

Im abgelaufenen Vierteljahr stieg der Konzernumsatz den Angaben zufolge um fünf Prozent auf 7,84 Milliarden Euro. Damit lagen die Erlöse dem Datenanbieter Refinitiv zufolge über der Markterwartung von 7,622 Milliarden Euro. Treiber sei erneut das Cloud-Geschäft, das währungsbereinigt ein Plus von 25 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro verzeichnete. Klein wies darauf hin, dass der Auftragsbestand der Cloud-Sparte währungsbereinigt um 26 Prozent auf 11,267 Milliarden Euro gestiegen sei. Beim wichtigen Softwarepaket S4/Hana habe er sich auf 2,662 Milliarden Euro fast verdoppelt. Fast 60 Prozent davon entfalle auf Neukunden.

GEWINN FÄLLT - AKTIE DENNOCH IM AUFWIND

Der Betriebsgewinn sei dagegen währungsbereinigt um acht Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gefallen, hieß es weiter. Grund hierfür seien geringere Beiträge aus Software-Lizenzen sowie höhere Investitionen in künftiges Wachstum. Das Ergebnis je Aktie sei um 36 Prozent auf 1,12 Euro eingebrochen. Hier belaste das schwächere Finanzergebnis der Wagniskapital-Sparte Sapphire Ventures. Analysten auf 1,25 Euro je Aktie gehofft.

"Das Cloudwachstum ist weiterhin sehr robust", lobte Analyst Armin Kremser von der DZ Bank. "Auch die Abwärtsdynamik beim Betriebsergebnis reduziert sich allmählich. Diesen zwei Positivfaktoren stehen das enttäuschende Lizenzgeschäft sowie der leicht gesenkte Ausblick beim Free Cashflow gegenüber." Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr nur noch mit einem Barmittel-Zufluss von rund 4,5 statt mehr als 4,5 Milliarden Euro.

Investoren griffen dennoch bei SAP-Aktien beherzt zu. Sie waren mit einem Plus von vier Prozent Spitzenreiter im deutschen Auswahlindex Dax.

