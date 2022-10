EQS-News: Die Greiffenberger AG beschließt organisatorische Neuausrichtung der Beteiligung J.N. Eberle & Cie. GmbH auf weiteres profitables Wachstum

EQS-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Greiffenberger AG beschließt organisatorische Neuausrichtung der Beteiligung J.N. Eberle & Cie. GmbH auf weiteres profitables Wachstum



26.10.2022 / 15:05 CET/CEST

Die Greiffenberger AG beschließt organisatorische Neuausrichtung der Beteiligung J.N. Eberle & Cie. GmbH auf weiteres profitables Wachstum Schärfung der Organisationsstruktur von Eberle

Berufung von Herrn Kapfer zum Geschäftsführer Vertrieb

Strategische Weiterentwicklung im Fokus des neuen Geschäftsführerteams Gernot Egretzberger (CEO) und Robert Kapfer (CSO) Augsburg, den 26.10.2022 – Der Vorstand der Greiffenberger AG hat heute eine organisatorische Änderung der einzigen operativen Beteiligung J.N. Eberle & Cie. GmbH beschlossen. Zur Stärkung der Vertriebskraft wird der Vertrieb und die Entwicklung sowie der Einkauf unter einer einheitlichen Leitung zusammengeführt. Als Verantwortlichen konnte der langjährige Prokurist und Vertriebsfachmann, Herr Robert Kapfer, gewonnen werden. Er wird ab dem 1.11.2022 zum Geschäftsführer ernannt. Das Unternehmen Greiffenberger AG sowie seine Beteiligung J.N. Eberle & Cie. GmbH hatten in den letzten Jahren erfolgreich eine Refinanzierung durchgeführt und somit die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Trotz der Corona-Pandemie konnte ein erster Wachstumsschub erzielt werden. Nun tritt die Gruppe in eine zweite Phase ein. Im Rahmen eines Strategieprozesses sollen die Weichen für ein nachhaltiges, profitables Wachstum gestellt und weiter in die Zukunft investiert werden. Herr Gernot Egretzberger, Vorstand der Greiffenberger AG: „Die Gruppe hat sich auch im 1. Halbjahr 2022 gut entwickelt. Nun geht es darum, in geopolitisch anspruchsvollen Zeiten weiter profitabel zu wachsen. Gemeinsam im Team werden wir Eberle strategisch so positionieren, dass wir auch weiterhin im internationalen Wettbewerb erfolgreich und als gefragter Partner agieren können. Daher freut es mich sehr, dass wir mit Herrn Kapfer einen erfahrenen Vertriebsspezialisten für die Position des Geschäftsführers Vertrieb gewinnen konnten. Gemeinsam mit unseren Teams werden wir die Gruppe positiv weiterentwickeln.“ Herr Robert Kapfer, bisheriger Prokurist der J.N. Eberle & Cie. GmbH: „Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen und freue mich auf die Fortsetzung der gemeinsamen Zusammenarbeit. Eberle ist aus meiner Sicht mit den hochqualitativen Produkten und seinen qualifizierten, gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern gut aufgestellt, um auch in Zukunft weiter zu wachsen. Daran werden meine Teams und ich mit voller Kraft arbeiten.“ Die Greiffenberger AG ist eine börsennotierte Industrieholding und Obergesellschaft des Greiffenberger Konzerns. Sie investiert mit langfristigem strategischem Horizont in Beteiligungen an Unternehmen, die sich in den von ihnen bedienten Branchen auf attraktive, technologisch anspruchsvolle Teilmärkte und Anwendungen fokussieren. Die J.N. Eberle & Cie. GmbH ist ein sehr traditionsreiches, seit 1836 in Augsburg produzierendes Unternehmen und für seine hohe Qualität „Made in Germany“, die Präzision seiner Produkte Bandstahl und Sägebänder sowie seine große Flexibilität und Kundenorientierung bekannt. Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger Aktiengesellschaft Gernot Egretzberger

Vorstand



Eberlestraße 28

86157 Augsburg

Telefon: + 49 (0) 821 5212 261

Telefax: + 49 (0) 821 5212 275

E-Mail: ir@greiffenberger.de



