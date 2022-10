EQS-Adhoc: tonies SE: tonies hebt Prognose zur Profitabilität für das Geschäftsjahr 2022 an

EQS-Ad-hoc: tonies SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Öffentliche Bekanntgabe von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR).



tonies hebt Prognose zur Profitabilität für das Geschäftsjahr 2022 an



Luxemburg, 27. Oktober 2022 - Heute hat der Vorstand der tonies SE ("tonies" oder das "Unternehmen", ISIN: LU2333563281, Frankfurter Wertpapierbörse: TNIE) beschlossen, seine Prognose für die Adjusted EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2022 anzuheben und seine Umsatzprognose zu bestätigen.



Basierend auf der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 (Wachstum des Umsatzes der Gruppe um 30% auf EUR 138 Millionen) und der erwarteten Entwicklung zum Jahresende hat tonies beschlossen, seine Umsatzprognose von EUR 250 Millionen für die Gruppe und EUR 52 Millionen für die USA zu bestätigen und den Ausblick für die Adjusted EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2022 auf eine Bandbreite von -5 % bis -2 % anzuheben. Zuvor war nur eine leichte Verbesserung der Adjusted EBITDA-Marge gegenüber dem Gesamtjahr 2021 erwartet worden (GJ 2021: -8,1%). Der Margenanstieg ist das Ergebnis einer höheren als ursprünglich erwarteten Contribution Margin aufgrund einer stärkeren Verbesserung der Bruttomarge, niedrigerer Fulfillment-Kosten und geringerer Lizenzkosten, einschließlich Einmaleffekten durch die Auflösung von Lizenzrückstellungen.



Dieser neue Ausblick basiert auf der Annahme, dass sich die Verbraucherstimmung im vierten Quartal nicht wesentlich verschlechtern wird, in dem tonies in der Regel einen wesentlichen Teil seiner Umsätze erzielt, insbesondere im Weihnachtsgeschäft.



Am Freitag, den 28. Oktober 2022, wird tonies seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen und um 11 Uhr MEZ eine Präsentation zu seinen Ergebnissen abhalten. Die Einwahlinformationen finden Sie in Kürze unter



Das Management gibt die Adjusted EBITDA-Marge als Kennzahl für die operative Geschäftsentwicklung der Gruppe an. Sie ist als Adjusted EBITDA in Prozent der Umsatzerlöse definiert. Adjusted EBITDA ist eine alternative Leistungskennzahl, die definiert ist als das um bestimmte Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wie im Geschäftsbericht 2021 des Unternehmens beschrieben, der auf der



Kontakt:

Dr. Philipp Storm

Group General Counsel & Chief Compliance Officer



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Projektionen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der tonies SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten alle Teile, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der tonies SE und bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung und erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen oder etwaige Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zutage treten könnten. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Eintreffen solcher zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen. 