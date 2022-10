MORPHOSYS - Partnerprogramm in Phase III gescheitert

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 18,850 € (XETRA)

Die negativen Nachrichten bei Morphosys reißen nicht ab. Nachdem das Unternehmen erst vor wenigen Tagen die Jahresprognose für den Umsatz des Medikaments Monjuvi nach unten schrauben musste, erfüllt nun auch ein Partnerprogramm nicht die Erwartungen.

GSK sieht keinen Zulassungsantrag für Otilimab

So teilte der Lizenzpartner GSK heute mit, dass Otilimab, ein Medikamentenkandidat zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis, teilweise nicht besser abgeschnitten habe als Placebo. Vor allen Dingen in der ContRAst-3-Studie, der dritten Studie des Phase-III-Programms, habe Otilimab keine statistische Signifikanz für den primären Endpunkt des ACR20-Anprechens in der Woche 12 verglichen mit Patienten, die Placebo erhalten hatten, gezeigt.

ContRAst-1 und -2 erreichten dagegen die primären Endpunkte. GSK möchte nun weitere Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten des Programms auswerten, spricht aber jetzt schon von einer begrenzten Wirksamkeit, die kein angemessenes Nutzen-Risiko-Profil von Otilimab für RA-Patienten aufweise. Die Konsequenz: GSK wird keine Zulassungsanträge für Otilimab stellen. Das Programm ist also Geschichte, detaillierte Ergebnisse der Phase-III-Studien werden im kommenden Jahr veröffentlicht.

Morphosys erhält in der Regel Meilensteinzahlungen und eine Umsatzbeteiligung, sollten Partnerprogramme gewisse Ziele erreichen, ja die Medikamente schlussendlich sogar auf den Markt kommen.

Fazit: Die Morphosys-Aktie reagiert heute kaum. Der Markt hatte dem Otilimab-Programm wohl keine großen Chancen eingeräumt. Viel wichtiger werden die Daten eines weiteren Partnerprogramms sein, die im November erwartet werden. Alle Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel. Wichtige Studiendaten des Hoffnungsträgers Pelabresib, den Morphosys selbst entwickelt, dürften dagegen nicht vor dem Jahr 2024 vorliegen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 179,60 240,83 342,89 Ergebnis je Aktie in EUR -8,49 -10,00 -5,71 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 3,7 2,8 1,9 PEG neg. 0,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Morphosys-Aktie (Wochenchart)

