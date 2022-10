EQS-News: cyan AG: cyan und Viasat kooperieren bei der Ausweitung von Satellitenkonnektivitätsdiensten auf der ganzen Welt

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

cyan AG: cyan und Viasat kooperieren bei der Ausweitung von Satellitenkonnektivitätsdiensten auf der ganzen Welt



31.10.2022 / 15:35 CET/CEST

cyan und Viasat kooperieren bei der Ausweitung von Satellitenkonnektivitätsdiensten auf der ganzen Welt

München, 31. Oktober 2022 – Die cyan AG, ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von BSS/OSS-Plattformdiensten und intelligenten Cybersecurity-Lösungen in der Telekommunikationsindustrie, gab heute bekannt, dass Viasat, Inc. ein globales Kommunikationsunternehmen, eine Vereinbarung zur Nutzung der BSS/OSS-Plattform von cyan unterzeichnet hat, die die Ausweitung der globalen Konnektivität und Kommunikationsdienste ermöglichen wird.

Dafür bietet die Seamless BSS/OSS & MVNE Plattform von cyan eine out-of-the-box, one-stop-shop Lösung für Kommunikationsdienstleister mit maximaler Flexibilität und Skalierbarkeit. Das innovative Design stellt einen vollständigen End-to-End-Support von der Netzwerkintegration, dem Produktmanagement, der Echtzeit-Abrechnung bis hin zur Endkundenbetreuung und dem digitalen Customer Experience Management sicher.

Trotz aller Fortschritte hat die weltweite Pandemie gezeigt, wie groß die Lücken in der Konnektivität sind, selbst in Märkten mit hohem Einkommen: 3,8 Milliarden Menschen haben immer noch keinen Zugang zum Internet, sei es aufgrund mangelnder mobiler Breitbandabdeckung oder aufgrund anderer Hindernisse. [GSMA State of Mobile Internet Connectivity Report 2021] Viasat ist ein weltweit führender Anbieter von Satellitentechnologie, der es geschafft hat, skalierbare, nachhaltige und zuverlässige Konnektivitätslösungen auf der ganzen Welt zu implementieren und damit die digitale Kluft zu verringern. cyans BSS/OSS-Plattform ermöglicht es mehr Viasat-Endnutzern, die Satelliten-Konnektivität in schwer zugänglichen Gebieten auf der ganzen Welt zu nutzen. Es wird erwartet, dass Viasats Satellitenkonstellation der nächsten Generation, ViaSat-3, in der Lage sein wird, noch größere Bandbreiten zu liefern, was zu mehr Geschwindigkeit, Daten und Streaming-Optionen führen wird.

„Wir treten gemeinsam mit Viasat in eine neue Phase für unsere digitale BSS/OSS-Plattform ein. Viasat ist unser erster weltweiter Satellitendienstleister, den wir als Kunden begrüßen, und wir sind zuversichtlich, dass weitere folgen werden, da ländliche Gebiete auf fast allen Kontinenten einen steigenden Bedarf an Konnektivitätslösungen für jeden Menschen rund um den Globus haben werden“, sagte Frank von Seth, CEO von cyan. „Dies ist ein großer Schritt für die globale Strategie von cyan, die über traditionelle MVNOs hinausgeht. Es zeigt, dass wir in der Lage sind, einen großen und innovativen Anbieter wie Viasat bei der Realisierung seiner Ziele zu unterstützen.“

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com

