KION - Auf- und Durchatmen bei Investoren

Im frühen Dienstagshandel kann die Kion-Aktie weiter durchstarten und das macht Hoffnung. Eine Hoffnung, die Anleger dringend gebrauchen können, denn allein in diesem Jahr hat die Aktie über 80 % an Wert verloren. Seit Jahresbeginn dominierten die Verkäufer und der Abwärtstrend beschleunigte sich Mitte September nach Verlusten von mehr als 65 % noch einmal. Damals gab das Unternehmen vorläufige Quartalszahlen bekannt und die sorgten für einen Crash.

Seitdem ist jedoch relativ viel passiert. Zunächst setzte sich die Abwärtsbewegung zwar weiter fort, am Ende aber konnte sich die Aktie im Preisbereich von 19 EUR stabilisieren. Dort gelang es zuletzt einen Boden auszubilden und eine kurzfristige Kaufwelle zu starten. Damit hat die Aktie weitere Erholungschancen, wobei sich den Bullen jetzt erst im Bereich von knapp 30 EUR der nächste Widerstand entgegenstellt. Unterstützt wird die Aktie zur Unterseite bei 20,60-18,66 EUR.

Es ist ein weiter Weg

Trotz der kurzfristig bullischen Aussichten muss mittelfristig noch eine ganze Menge passieren, um wieder optimistisch nach vorne schauen zu können. Hier liegt auch das Risiko für die aktuelle Kaufwelle. Sie ist wahrscheinlich nur eine Erholung und im besten Fall der erste Schritt in Richtung mittelfristiger und langfristiger Bodenbildung. Dies impliziert leider aber auch die Möglichkeit, in den nächsten Wochen noch einmal in Richtung Jahrestief zurückzufallen.

KION GROUP AG

Fazit: Kurzfristig ist die Kion-Aktie bullisch unterwegs. Weitere Kursgewinne sind möglich, wobei kleinere Korrekturen idealerweise nicht mehr zu Kursen unterhalb von 20,60 EUR führen.

