Wyndham Hotels & Resorts meldet Dividende

Die Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (ISIN: US98311A1051, NYSE: WH) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie bekannt. Ausbezahlt wird die Dividende am 28. Dezember 2022 (Record date: 14. Dezember 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 1,28 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 75,93 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 1,69 Prozent auf (Stand: 31. Oktober 2022).

Zu Wyndham Hotels & Resorts mit Firmensitz in Parsippany, New Jersey, gehören rund 23 Hotelmarken wie Super 8, Days Inn oder Ramada. Im Sommer 2018 erfolgte die Abspaltung der Wyndham Hotels & Resorts, Inc. von Wyndham Destinations (zuvor: Wyndham Worldwide Corporation). Insgesamt umfasst das Portfolio rund 9.100 Hotels mit mehr als 836.000 Zimmern in 95 Ländern. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Nettoumsatz 407 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 463 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 101 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 103 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2022 berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 15,30 Prozent im Minus (Stand: 31. Oktober 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,73 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de