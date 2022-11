EQS-Adhoc: Pyramid AG: Großaktionär vereinbart Aktien-Lock-up von über einem Jahr

EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Pyramid AG: Großaktionär vereinbart Aktien-Lock-up von über einem Jahr



03.11.2022 / 16:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 03.11.2022 – Der Großaktionär der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), die PVB Beteiligungs-GmbH & Co. KG (PVB), hat am heutigen Tag eine neue Lock-up-Vereinbarung in Bezug auf Aktien der Pyramid AG abgeschlossen. Hinter der PVB stehen mit Frieder Hansen und Niko Hensler die Gründer der Pyramid Computer GmbH, die im Jahr 2021 von der Pyramid AG übernommen wurde.



Die PVB hält mit 8.220.897 Aktien derzeit etwa 45% der Aktien der Pyramid AG. Diese stammen aus der Einbringung der Pyramid Computer GmbH in die Pyramid AG. Die von der PVB gehaltenen Pyramid-Aktien hatten zunächst einer im Rahmen der damaligen Transaktion vereinbarten Lock-up-Regelung unterstanden. Durch die heute unterzeichnete Vereinbarung unterwirft die PVB einen Großteil ihrer Pyramid AG Aktien, nämlich 6.704.464 Aktien und damit etwa 36% des Grundkapitals der Pyramid AG, einer neuen, bis zum 28.01.2024 laufenden Lock-up-Verpflichtung. Für die nicht unter den Lock-up fallenden Pyramid-Aktien der PVB wurde die Veräußerungsmöglichkeit bis zum 28.01.2024 auf potenzielle Umplatzierungen mittels professioneller Platzierungspartner beschränkt.



Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com