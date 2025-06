KKR lockt Datagroup-Aktionäre mit möglichem Aufschlag auf bestehendes Angebot

Berlin (Reuters) - Die Investmentfirma KKR lockt Aktionäre des deutschen IT-Dienstleisters Datagroup mit einem möglichen Aufschlag auf das bislang schon vorliegende Übernahmeangebot.

Die Bieterin habe am Sonntag entschieden, den Angebotspreis von bislang 54 auf 56,50 Euro je Aktie zu erhöhen, sollten bis zum Ende der Annahmefrist mindestens 80 Prozent, aber weniger als 90 Prozent der Anteile erreicht werden, teilte KKR mit. Bei mindestens 90 Prozent würden 58 Euro pro Papier gezahlt. Aktuell halte man rund 59,4 Prozent. Die Änderung gelte auch für Aktionäre, die das Angebot schon angenommen hätten. Die Annahmefrist ende am 6. Juni um 24.00 Uhr.

Sollte keine der Schwellen von 80 oder 90 Prozent erreicht werden, betrage der Angebotspreis unverändert 54 Euro, hieß es. Eine weitere Erhöhung des Angebots sei ausgeschlossen.

Mitte April hatte die Datagroup mitgeteilt, KKR biete mit 54 Euro je Aktie in bar eine Prämie von rund 33 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs. Vorstand und Aufsichtsrat würden das Angebot unterstützen. Den Datagroup-Aktionären werde die Annahme empfohlen. Auch wollten die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands alle von ihnen persönlich gehaltenen Papiere anbieten.

Die in Frankfurt gelistete Datagroup war zuvor mit gut 340 Millionen Euro bewertet worden. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und zählt etwa 3700 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten in Deutschland. Es rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 545 bis 565 Millionen Euro.