Erste Group erzielt mehr Gewinn und plant Dividendenanhebung

Die österreichische Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011) plant für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie, wie bei Vorlage der Neunmonatszahlen am Freitag bestätigt wurde. In diesem Jahr wurden 1,60 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 26,52 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von rund 6,03 Prozent.

Die Erste Group erzielte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 einen Nettogewinn von 1,65 Mrd. Euro (2021: 1,45 Mrd. Euro), wie am Freitag berichtet wurde. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 8,3 Prozent auf 1,83 Mrd. Euro. Die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 53,9 Prozent (2021: 54,8 Prozent). Die harte Kernkapitalquote (CET1) betrug 13,8 Prozent (Vorjahr: 14,5 Prozent).

Die Erste Group strebt für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von rund 14 Prozent bzw. 13 bis 15 Prozent an. Es wird für 2022 ein Nettokreditwachstum von mehr als 10 Prozent und für 2023 rund 5 Prozent erwartet. Beim Provisionsüberschuss wird für 2022 ein Anstieg um etwa 6 Prozent und 2023 von rund 5 Prozent prognostiziert. Es soll für 2022 bereits früher als geplant (2024) eine Kosten-Ertrags-Relation (CIR) von unter 55 Prozent erreicht werden.

Die Erste Group wurde 1819 als „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. In knapp 2.100 Filialen werden Kunden in 7 Ländern in Österreich und Osteuropa betreut. Es werden rund 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.

