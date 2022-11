^ Original-Research: Klondike Gold Corp. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp. Unternehmen: Klondike Gold Corp. ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Exploration Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.11.2022 Kursziel: C$0,85 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85. Zusammenfassung: Klondike Gold hat vor kurzem Daten über die Explorationsaktivitäten bei seinem Klondike-Distrikt Goldprojekt im Jahr 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen hat in dieser Saison 47 Bohrlöcher (6.000 Meter) gebohrt, um die Zone Stander, das Vorkommen Gay Gulch sowie andere regionale Ziele zu erproben. Alle Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. KG meldete außerdem, dass die Mineralressourcenschätzung nun bis Mitte November erwartet wird. Dies wäre die erste Mineralressourcenschätzung in der 125-jährigen Geschichte des Klondike-Distrikts und dürfte das Interesse an der KG-Aktie neu entfachen, nachdem der Aktienkurs im Zuge des Branchenabschwungs gesunken ist. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von C$0,85. Abstract: Klondike Gold recently updated the market on 2022 exploration activities at its Klondike District Gold Project. The company drilled 47 holes (6,000 meters) this season that tested the Stander Zone, the Gay Gulch showing, plus other regional targets. All assays are pending. KG also noted that the mineral resource estimate is now expected before mid-November. This would mark the first ever mineral resource in the 125 history of the Klondike District area and should spark new interest in the KG stock after the share price has drifted lower in the sector downturn. We remain Buy-rated on Klondike Gold with a C$0.85 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25779.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °