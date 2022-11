EQS-News: Nemetschek SE: Louise Öfverström wird CFO der Nemetschek Group

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News Louise Öfverström wird CFO der Nemetschek Group München, 7. November 2022 – Die Nemetschek Group gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Louise Öfverström mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt hat. Sie übernimmt die Funktion von Dr. Axel Kaufmann, der das Unternehmen nach drei Jahren im besten Einvernehmen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Louise Öfverström wird die Finanzprozesse im Konzern weiter optimieren, Synergien ausbauen und für die Bereiche IT und Recht verantwortlich sein. Louise Öfverström bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Führungspositionen in den Bereichen Finanzen und Controlling, Rechnungswesen, Risikomanagement, Business Excellence und Business Transformation in die Nemetschek Group ein. Zuletzt war sie CFO bei Rolls-Royce Power Systems AG. Davor begleitete Öfverström führende Finanzpositionen bei thyssenkrupp Steel Europe AG, Clariant International Ltd. und bei der Linde AG. Von 2007 bis 2014 hatte sie verschiedene internationale Führungspositionen im Finanzbereich der MAN SE inne, unter anderem als CFO der MAN Finance International GmbH. Öfverström studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Lund (Schweden) und in Freiburg (Deutschland) und begann ihre Karriere 1999 als Beraterin bei KPMG in München. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Louise Öfverström als erfahrene Führungspersönlichkeit im globalen Finanzwesen die richtige Person ist, um die Finanzprozesse, -systeme und Steuerung der Nemetschek Group weiter zu verbessern. Gleichzeitig bedanken sich Aufsichtsrat und Vorstand bei Dr. Axel Kaufmann für sein erfolgreiches Wirken in den vergangenen drei Jahren. "Im Namen des gesamten Unternehmens und des Vorstands danke ich Axel Kaufmann und heiße Louise Öfverström herzlich willkommen", so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Aufgrund ihrer internationalen und umfassenden Expertise im Finanzbereich, ihrer Erfahrung bei der Harmonisierung interner Prozesse großer Unternehmenseinheiten sowie ihrem Fokus auf Transformationen und Wertschöpfung über verschiedene Branchen hinweg, ist sie die perfekte Ergänzung für das Vorstandsteam", so Padrines weiter. "Die Nemetschek Group steht für eine der beeindruckendsten Wachstumsgeschichten in der internationalen Softwareindustrie und hat das Potenzial, weiter stark zu wachsen. Ich freue mich, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden und zum Nemetschek Team zu gehören. Mit der zunehmenden Größe und Komplexität der Gruppe wird es immer wichtiger, die Finanzstruktur und die Steuerung aktiv so zu gestalten, dass das zukünftige Wachstum und die Wertschöpfung von Nemetschek optimal unterstützt werden", sagt Louise Öfverström. Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC/O- und der Media-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab, führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und unterstützt sie dabei, die Welt zu gestalten. Als eines der weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (OPEN BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 13 Marken der Nemetschek Group in vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund 6,5 Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute international rund 3.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 681,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 222,0 Mio. Euro.

