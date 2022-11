Verhalten freundlich | Gemischte Ergebnisse | Mid-Term-Wahlen | Verbraucherpreise

Heute finden in den USA die Mid-Term-Wahlen statt. Republikaner dürften die Mehrheit im Repräsentantenhaus, und vielleicht sogar im Senat bekommen. Historisch betrachtet tendiert die Wall Street am Tag nach den Wahlen freundlich, mit dem S&P 500 im Schnitt 0,6% im Plus. Um 14:30 MEZ werden am Donnerstag die Verbraucherpreise für den Oktober gemeldet. Wie im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten, rechnen Marktteilnehmer mit keiner merklichen Entspannung. Der Nowcast Indikator der Notenbank von Cleveland (der eine hohe Trefferquote hat), signalisiert eine Rate von 8,1% bzw. eine Kernrate von 6,6%. Im Vergleich zum Vormonat soll die Inflation bei 0,8% liegen bzw. bei 0,5% für die Kernrate. In Anbetracht der Erwartungshaltung, dürften sich solide Daten kaum belastend auswirken. Der Effekt bei schwächeren Daten ist dafür um so größer. Die Ergebnisse fallen heute morgen erneut gemischt aus. Lyft, Take-Two Interactive, Mosaic, TripAdvisor, Groupon und Five9 enttäuschen und tendieren teils deutlich schwächer. DuPont, Norwegian Cruise Line und GlobalFoundries tendieren nach erfreulichen Zahlen und Aussichten freundlich. Heute Abend werden u.a. die Zahlen von Disney, Akamai, Lucid und Plug Power gemeldet.



