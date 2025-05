Martin Goersch analysiert heute diese Werte: Bilfinger SE, Siemens Energy, E.On, Infineon, Xiaomi, BYD, E-Hang, D-Wave Quantum, Analog Devices, Strategy und Meta.

Schon wieder ein neues Allzeithoch im Dax. Das 50-Prozent-Zoll-Gespenst ist genauso schnell verflogen, wie es aufgetaucht ist. Die große Frage ist: wie lange kann das noch so weiter gehen?

Im Fokus der Anleger steht heute unter anderem die Aktie von Infineon, die nicht nur eine neue Zusammenarbeit mit Nvidia bekanntgegeben hat, auch charttechnisch steht die Aktie an einem entscheidenden Level. Könnte sie einer der neuen Treiber des Dax sein?

D-Wave Quantum hat erklärt, was das Unternehmen von anderen Quantencomputer-Unternehmen in den USA unterscheidet. Die Frage ist allerdings, ob die circa sechs Milliarden Dollar Marktkapitalisierung damit gerechtfertigt sind.

Meta hat einen wichtigen Prozess in Deutschland gewonnen. Das dürfte allerdings kaum der nächste Treiber der Kurse werden. Was hier momentan anscheinend viel wichtiger ist, erfährst du in der heutigen Mahlzeit-Folge.