Commerzbank: Anleger reagieren enttäuscht

Das Geldinstitut Commerzbank hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und rechnet trotz einer höheren Risikovorsorge und einer Ergebnisbelastung weiter mit einem Nettoergebnis im Gesamtjahr von mehr als einer Milliarde Euro. Demnach sank der Gewinn unter dem Strich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 403 Mio. auf 195 Mio. Euro, Beobachter hat mit einem Rückgang auf 116 Mio. Euro gerechnet. Der operative Gewinn fiel um 40 Prozent auf 282 Mio. Euro. Bei den Erträgen fiel das Minus nicht allzu groß aus, diese schrumpft um 5,9 Prozent auf 1,89 Mrd. Euro.

Großer Deckel drauf

Obwohl sich die Commerzbank in einem seit dem Frühjahr 2020 bestehenden Aufwärtstrend befindet, wird die Aktie um 8,43 Euro in den letzten Monaten klar eingegrenzt. Hier scheiterte das Papier zum dritten Mal mit einem nachhaltigen Ausbruch über diese Barriere. Erst ein Anstieg über diesen Widerstand dürfte den favorisierten Befreiungsschlag ermöglichen und könnte im Anschluss Zugewinne an 9,51 Euro forcieren. Aber erst darüber würde der langfristige Abwärtstrend in den Fokus der Marktteilnehmer geraten, dies wäre mit Zuwächsen in den zweistelligen Bereich verbunden.