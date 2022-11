EQS-News: niiio-Tochter PATRONAS stärkt durch Kooperation mit FundHero das Risikomanagement-Angebot für das Asset Management

EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Kooperation

niiio-Tochter PATRONAS stärkt durch Kooperation mit FundHero das Risikomanagement-Angebot für das Asset Management



10.11.2022 / 08:00 CET/CEST

Pressemitteilung

Görlitz, 10.11.2022 | Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, kooperiert über ihre Tochtergesellschaft PATRONAS Financial Systems GmbH zukünftig mit dem in Luxemburg ansässigen Service Provider FundHero S.A.. Damit stärkt die niiio-Gruppe das Risikomanagement-Angebot der SaaS-Plattform und hebt als Teil der Wachstumsstrategie weitere Kunden- und Synergiepotenziale.



Angesichts der rasant zunehmenden regulatorischen Anforderungen, des technologischen Wandels, eines veränderten Kundenanspruchs sowie des immensen Kostendrucks in der Industrie stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Notwendigkeit, das Asset- und Wealth-Management zu automatisieren und digitalisieren. Dabei setzen sie zunehmend auf cloud-basierte Software-Lösungen Dritter. In einem stark fragmentierten Markt zahlreicher kleiner Nischenanbieter von Einzellösungen ist es das Ziel der niiio-Gruppe sich mit ihrer SaaS-Plattform als führende One-Stop-Shop-Solution im Asset- und Wealth-Management zu etablieren. Durch die Kooperation von Patronas mit FundHero verstärkt niiio die auf der Plattform bereits etablierte Risikomanagementlösung für das Private Wealth Management um eine komplementäre Lösung, die insbesondere die Bedürfnisse des modernen Asset Managements institutioneller Kunden wie Fonds und Fondsgesellschaften adressiert.



Johann Horch, CEO und Gründer der niiio finance group AG, erklärt: „Entsprechend unserer Strategie optimieren wir durch die Kooperation mit FundHero unser Produktangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Asset- und Wealth-Management weiter. Mit unserer One-Stop-Shop-Plattform bieten wir unseren Kunden ein Ökosystem das konsequente Prozessautomatisierung und maximale Datenkonsistenz ermöglicht. Gleichzeitig eröffnen wir uns durch die Stärkung unserer Risikomanagementlösungen weitere Möglichkeiten für Cross- und Up-Selling sowie Synergiepotenziale zwischen dem Privat Wealth Management und dem Asset Management.“



Mit über 15 Jahren Branchenerfahrung und dem Einsatz modernster Technologie ist es Heiko Hector, Gründer der FundHero S.A., gelungen, das Unternehmen als Anbieter von Risikomanagementlösungen für institutionelle Asset Manager zu etablieren. Dank der Managed Risk Services sind Banken und Finanzdienstleister nicht nur in der Lage alle erforderlichen Risikokennzahlen zu ermitteln und zu berechnen und somit die umfangreichen regulatorischen Reportingpflichten – auch mit Blick auf nachhaltige Investments - zu erfüllen. Die Lösung zeichnet sich insbesondere auch durch ein benutzerfreundliches User Interface aus, das es Asset Managern ermöglicht, Fonds-Daten über ein zentrales Dashboard in Echtzeit abzufragen. So können Investments mit minimalem Aufwand und bereits „pre-trade“ automatisiert überprüft werden.





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als „one-stop-shop“ digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis – und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.



