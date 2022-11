HENKEL - Wichtiger Widerstandsbereich erreicht

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 67,660 € (XETRA)

Die Henkel-Aktie erreichte im Juni 2017 ihr aktuelles Allzeithoch bei 129,90 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie im April 2022 auf ein Tief bei 56,56 EUR.

Diese Erholung führte den Wert bisher auf ein Hoch bei 67,88 USD und damit nahe an das Zwischentief aus dem November 2021 bei 69,36 EUR. Diesen Widerstandsbereich erreicht der Wert in der laufenden Woche. Zusätzlich verläuft der Abwärtstrend seit April 2021 in diesem Widerstandsbereich.

Hohe Hürden voraus

Der Widerstandsbereich um 67,88-69,36 EUR ist für die Entwicklung in den nächsten Wochen von entscheidender Bedeutung. Gelingt der Aktie ein Ausbruch darüber, dann könnte eine größere Rally in Richtung 75,78 - 77,02 EUR und später sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 89,03 EUR starten.

Sollte sich der Widerstandsbereich aber als zu hohe Hürde herausstellen, dann wäre eine Abwärtsbewegung gen 60,40 EUR oder sogar 56,56 EUR möglich.

Fazit: Die Henkel-Aktie notiert an einem entscheidenden Widerstandsbereich. Das Verhalten an diesem Bereich kann der Kursverlauf für mehrere Wochen prägen. Wie oft an solchen Stellen haben die Bullen einen kleinen Wahrscheinlichkeitsvorteil auf ihrer Seite, müssen diesen aber mit einem wesentlich schlechterem CRV bezahlen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)