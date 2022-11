Bunge kündigt vierteljährliche Dividende an

Der Agrarkonzern Bunge Limited (ISIN: BMG169621056, NYSE: BG) wird eine Quartalsdividende von 62,50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 2. Dezember 2022 (Record day: 18. November 2022).

Auf ein Jahr hochgerechnet zahlt Bunge 2,50 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 99,76 US-Dollar (Stand: 15. November 2022) eine Dividendenrendite von 2,50 Prozent. Im Mai 2022 wurde die Quartalsdividende um 19 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Bunge wurde 1818 von Johann Peter Gotlieb Bunge gegründet und ist heute ein Lieferant der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von abgefüllten Pflanzenölen für Verbraucher.

Bunge hat seinen Firmensitz in Hamilton, Bermuda. Die Hauptverwaltung befindet sich in White Plains im US-Bundesstaat New York. Es werden rund 23.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 11,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,87 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 380 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 653 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 6,86 Prozent im Plus (Stand: 15. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 14,81 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de