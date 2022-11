WDH/Wechsel in Chefetage: Henning Tewes verlässt RTL Deutschland

(Wiederholung: Henning Tewes war nicht in der Geschäftsführung von RTL

Deutschland, entsprechend wurde der 2. Satz im 1. Absatz neu gefasst.)

KÖLN (dpa-AFX) - Stephan Schmitter wird neuer Programmgeschäftsführer von RTL Deutschland. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung unter anderem Aufgaben von Henning Tewes, der das Unternehmen "im besten Einvernehmen" verlässt und neue Führungsaufgaben bei der RTL Group übernehmen wird, wie der Fernsehkonzern am Donnerstag in Köln mitteilte. Zuvor hatte der Branchendienst dwdl.de über die Personalie berichtet.

Schmitter ist seit vielen Jahren für die RTL-Familie in verschiedenen Positionen tätig. Seit 2021 ist er der Geschäftsführer der neu gegründeten RTL News GmbH. Seit der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr 2022 verantwortet er alle journalistischen Inhalte des Unternehmens von Bewegtbild über Digital und Audio bis Print sowie den Nachrichtensender ntv.

Als Geschäftsführer Programm übernimmt Schmitter die Verantwortung für alle Inhalte und Marken von RTL Deutschland: sowohl Unterhaltung, journalistische Inhalte, Fiction, Sport wie die Produktionen der RTL Studios. Von der Bündelung soll die crossmediale Ausspielung über alle Kanäle und Plattformen - TV, Streaming, Radio, Print, Online, Social Media - profitieren. Auch die Marken sollen noch stärker zusammenwachsen. Zu RTL Deutschland gehören im Free-TV die Sender RTL, Vox, ntv, Super RTL, RTLzwei, Nitro, RTL up, Toggo plus und Vox up. Hinzu kommen das Streamingportal RTL+ und weitere Bezahlangebote wie RTL Crime.

Schmitter sei "eine große Verstärkung für die Geschäftsführung, sagte RTL-Group-Chef Thomas Rabe laut Mitteilung. "Mit seiner Zuständigkeit für sämtliche Inhalte schaffen wir die Grundlage, um unsere Zuschaueranteile im deutschen TV-Markt weiter zu steigern, den Wachstumskurs des Streamingdienstes RTL+ fortzusetzen und die Synergien aus der Zusammenführung mit Gruner + Jahr zu realisieren."/bok/DP/men