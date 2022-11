TESLA droht nach unten wegzubrechen

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 183,170 $ (Nasdaq)

So langsam aber sicher wird es eng für Aktionäre in der Tesla-Aktie. Obwohl diese aktuell in einem Supportbereich um 187,50 USD gehandelt wird, kann sich der Kurs nicht wirklich nach oben absetzen. Damit bleibt die Aktie nicht nur in ihrem kurzfristigen Abwärtstrend, sondern läuft auch noch Gefahr, diesen weiter nach unten auszudehnen. Sollte der Supportbereich nachhaltig brechen, müssten Anleger mit Abgaben in Richtung 150-135 USD rechnen, wo man auf die nächste Unterstützung trifft. Bereits jetzt summieren sich die Jahresverluste auf über 50 % und Anlegern droht weiteres Ungemach.

Tesla Inc.

Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar festhalten, dass die Aktie in 2020 und 2021 extrem gut gelaufen ist. Ausgehend von weniger als 20 USD hat sich der Wert mehr als verzwanzigfacht. Anleger hätten jedoch sicher nichts dagegen, wenn dieser Optimismus zurückkehrt. Für diesen Fall müsste jedoch erst einmal die kurzfristige Verkaufswelle seit Ende September beendet werden und dazu wäre im Minimum ein Tagesschlusskurs oberhalb von 197,75 USD nötig. Anschließend könnten die Kurse in Richtung 230 USD laufen und erster man sich auch dort nachhaltig durchsetzt, nehmen die Chancen weiter zu.

Fazit: unterhalb von ca. 197,75 USD ist Vorsicht geboten. Die Tesla-Aktie könnte ihren Abwärtstrend nicht nur weiter fortsetzen, sondern diesen auch noch einmal beschleunigen. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 197,75 USD wäre zwar ein kleines Signal der Entspannung, in Sicherheit wären die Bullen damit aber bei weitem immer noch nicht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)