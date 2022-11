Caterpillar: Ziehen es Bullen durch?

Anfang letzten Jahres markierte Caterpillar bei 246,69 US-Dollar seine letzten Verlaufshochs, konnte aber die dynamische Aufwärtsbewegung nicht aufrechterhalten und ging in eine Konsolidierung über. Im Bereich der Zwischenhochs aus 2018 um 161,50 US-Dollar fand das Papier schließlich einen tragfähigen Boden vor und konnte in den letzten Wochen dynamisch an rund 240,00 US-Dollar und somit die Zwischenhochs aus April dieses Jahres zulegen. Dort pausiert der Wert und könnte schon bald zu einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau des ehemaligen Abwärtstrends ansetzen. Im Idealfall geht es anschließend an die Rekordstände aus dem letzten Jahr weiter aufwärts.

2021‘er Hochs weiter im Fokus

Die dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen könnten sich kurzfristig in einem gewöhnlichen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau bei 211,36 US-Dollar manifestieren, nach einer Stabilisierung in diesem Bereich könnte der Aufwärtstrend dann wieder aufgenommen werden und Zugewinne bis an die Rekordstände bei 246,69 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Genau auf dieses Szenario könnte man über entsprechende Long-Positionen reagieren, nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen. Dann würde nämlich ein Rücksetzer auf den EMA 50 und das Niveau von rund 200,00 US-Dollar drohen. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend wäre jedoch klar als bärisches Zeichen zu interpretieren.