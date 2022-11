Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

BLKB wählt neues Mitglied der Geschäftsleitung



22.11.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Matthias Kottmann wird ab April 2023 neu in der Geschäftsleitung vertreten sein. Er löst damit Kaspar Schweizer ab, welcher fast 20 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung war und fortan strategische Aufgaben und gezielte Coachings übernimmt. Liestal, 22. November 2022 Kaspar Schweizer kann auf eine 30-jährige Karriere bei der BLKB zurückblicken. Der studierte Ökonom leitete in den letzten neun Jahren den Geschäftsbereich Private Vermögens- und Finanzberatung und war zuvor in der Geschäftsleitung für die Informatik und das Projektportfolio zuständig. Nach fast 20 Jahren in der Geschäftsleitung der BLKB sieht er den Start der neuen Strategieperiode 23-27 als idealen Zeitpunkt, um sich anderen strategischen Themen in der Bank zu widmen. Der gebürtige Laufentaler Matthias Kottmann ist seit über 10 Jahren bei der BLKB tätig. Der studierte Betriebswirtschafter leitete die Compliance-Abteilung sowie das Produktmanagement. Seit 4 Jahren ist Matthias Kottmann für das Privatkundengeschäft im oberen Baselbiet und Fricktal verantwortlich sowie Stellvertreter von Kaspar Schweizer. Matthias Kottmann will in seiner neuen Funktion die Marktstellung der BLKB im Privatkundengeschäft weiter ausbauen und die Position als Vorsorge- und Anlagebank stärken. Sarah Straub wird die neue Leiterin Privatkundengeschäft im oberen Baselbiet und Fricktal. Damit ergänzt die BLKB ihr Wissen in den wichtigen Bereichen Digitalisierung und Customer Experience. Die Betriebswirtschafterin verfügt über ausgewiesene Führungskompetenz und war die letzten 11 Jahre bei der Swisscom unter anderem für die Retail- und Omnichannelstrategie sowie für die Weiterentwicklung der Vertriebskanäle verantwortlich. Die Neuorganisation des Teams ist auf die Umsetzung der Strategie 23-27 abgestimmt. «Bei der BLKB steht das Wirken und nicht der Status einer Person im Vordergrund», sagt John Häfelfinger, CEO der BLKB. «Mit dieser langfristigen Nachfolgeregelung können wir bestehendes Wissen bewahren und neue Impulse von aussen aufnehmen. So können sich Funktionen entwickeln und die Organisation als Gesamtes weiterbringen.» Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien. Medienmitteilung (PDF) Fotos

