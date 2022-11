AKTIE IM FOKUS: Medios mit 20 Euro auf Hoch seit September - Expansionspläne

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Medios haben am Donnerstag weiter kräftig zugelegt. In drei Tagen gewannen die Aktien des Spezialpharma-Unternehmens inzwischen fast 18 Prozent auf rund 20 Euro, den höchsten Stand seit September. Die auf einem Kapitalmarkttag in Berlin vorgestellten Expansionspläne kamen gut an. Erst tags zuvor hatte Warburg-Analyst Michael Heider die jüngste Übernahme der Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH und den damit verbundenen massiven Ausbau der margenstarken Herstellungskapazitäten gelobt. Sein Kursziel hatte er auf 46 Euro aufgestockt. Jefferies und Deutsche Bank signalisierten mit ihren Kurszielen ebenfalls noch deutliches Potenzial./ag/mis