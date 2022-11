ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Hugo Boss auf 'Add' und Ziel auf 56 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Hugo Boss von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 56 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf positivere Daten aus Deutschland und der Europäischen Union zum Konsum- und Geschäftsklima. Der inflationäre Preistrend habe an Dynamik verloren. Die Lage im Einzelhandel bleibe zwar angespannt, aber der Modekonzern habe im dritten Quartal eindrucksvoll gezeigt, dass er mit diesem Druck umgehen könne und er profitiere von Maßnahmen zur Selbsthilfe. Zudem habe sich die Wahrnehmung der Marke Hugo Boss bei den Konsumenten stark verbessert./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 10:44 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

