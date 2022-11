EQS-Adhoc: AdCapital AG: Erwartetes Konzern-EBIT des Geschäftsjahrs 2022

EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis

Ad-hoc-Mitteilung 25. November 2022 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresergebnis AdCapital AG: Erwartetes Konzern-EBIT des Geschäftsjahrs 2022 Waldbronn, 25. November 2022 Die AdCapital AG wird nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022 ein negatives Konzern-EBIT (einschließlich konzernfremder Gesellschaften) erzielen. Nach aktueller Hochrechnung wird ein Konzern-EBIT in Höhe von -4,2 bis -4,9 Mio. Euro erwartet. Damit weicht das Konzern-EBIT voraussichtlich von der bisherigen Prognose des Vorstands ab, im Geschäftsjahr 2022 ein Konzern-EBIT im Bereich zwischen 0 und -0,75 Mio. Euro zu erzielen. Durch Chinas Null-Covid-Strategie wurden wir bei unseren in Asien ansässigen Tochterunternehmen auf ein Umsatzniveau des Jahres 2016 zurückgeworfen. Weitere Faktoren sind erhöhte Transportkosten, Reklamationskosten sowie die beginnende Rezession und Verschiebung von Aufträgen ins Folgejahr. Ein zusätzlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang ist auf Lieferkettenunterbrechungen und Verzögerungen der Belieferung insbesondere von Elektronikbauteilen zurückzuführen. Ein Optimierungsprozess wird zeitnah gestartet, eine Prognose über den weiteren Geschäftsverlauf ist vor dem vorgenannten Hintergrund aktuell nicht möglich. Das erwartete Konzern-EBIT des Geschäftsjahrs 2022 basiert auf einer aktuellen Hochrechnung. Zusatzinformationen: ISIN: DE0005214506

WKN: 521450

Börsenkürzel: ADC

Marktsegment: Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse AdCapital AG

Im Ermlisgrund 11

76337 Waldbronn Investor Relations-Kontakt AdCapital AG

Tel. +49 7461 900 65 652

investorrelations@adcapital.de

