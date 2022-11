EQS-News: splendid medien AG: Wotan Wilke Möhring - Synchronarbeiten für Splendid-Eigenproduktion „Gletschergrab“

EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: Wotan Wilke Möhring - Synchronarbeiten für Splendid-Eigenproduktion „Gletschergrab“



25.11.2022 / 10:07 CET/CEST

Wotan Wilke Möhring - Synchronarbeiten für Splendid-Eigenproduktion „Gletschergrab“ (Köln, 25. November 2022) – Der deutsche Schauspieler Wotan Wilke Möhring steht derzeit in den Kölner Studios der Splendid Synchron und synchronisiert – sich selbst. Als einer der Hauptdarsteller des internationalen Thrillers „Gletschergrab“, der in englischer und isländischer Sprache gedreht wurde, leiht er sich nun selbst seine deutsche Stimme. „Gletschergrab“ ist die erste internationale Eigenproduktion der Splendid Gruppe und wird darüber hinaus unter dem Dach der „Splendid“-Marke sowohl synchronisiert (Splendid Synchron) als auch verliehen (Splendid Film). Der Kinostart ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Wotan Wilke Möhring (Männerherzen, Tatort) gehört neben den britischen und isländischen Darstellern Iain Glen (Game of Thrones, Resident Evil), Jack Fox (Riviera, Sanditon) und Ólafur Dari Ólafsson (The Secret Life of Walter Mitty, Trapped) zum Top-Cast der Produktion. „Sich selbst zu synchronisieren ist eine ganz besondere Herausforderung und macht mit dem erfahrenen Team der Splendid Synchron einen Riesenspaß“, berichtet Möhring aus dem Studio. „Gletschergrab“ ist eine Produktion der Splendid Entertainment - mit den Produzenten Dirk Schweitzer und Anita Elsani - zusammen mit der isländischen Produktionsgesellschaft Sagafilm (Hilmar Sigurðsson und Tinna Proppé). Als Ko-Produzenten fungieren MMC Fiction (Jens Wolf und Neshe Demir) sowie das ZDF (Redaktion Doris Schrenner) als koproduzierender Senderpartner. Die internationale Vermarktung übernimmt Beta Cinema.

Über Splendid: Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





