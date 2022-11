EQS-News: Oliver Kaltner wird neuer CEO und Vorsitzender des Vorstands der Cherry AG

EQS-News: Cherry AG / Schlagwort(e): Personalie

Oliver Kaltner wird neuer CEO und Vorsitzender des Vorstands der Cherry AG Oliver Kaltner vom Aufsichtsrat der Cherry AG mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Mitglied des Vorstands und neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt Rolf Unterberger verlässt die Cherry AG auf eigenen Wunsch und beendet seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender zum 31. Dezember 2022 Weiterführung des strategischen profitablen Wachstumskurses im Gaming, der Technologie für hybride Arbeitsplätze und der Digitalen Gesundheit München, 27. November 2022 – Die Cherry AG [ISIN: DE000A3CRRN9] gab heute bekannt, dass Oliver Kaltner vom Aufsichtsrat einstimmig mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Mitglied des Vorstands und neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt worden ist. Rolf Unterberger, der seit Mai 2018 Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Gesellschaft ist, verlässt die Gesellschaft auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2022 und beendet seine Vorstandstätigkeit. Oliver Kaltner verfügt über umfangreiche einschlägige Erfahrung. Er begann seine Karriere bei Unternehmen wie Electronic Arts, Sony und Microsoft. Im Anschluss leitete er zahlreiche Unternehmen, darunter auch die Leica Camera AG, wo er als CEO tätig war, und er bringt wertvolle Erfahrungen sowohl aus Geschäftsführungs- als auch aus Investorensicht mit. Im Verlauf seiner Karriere verantwortete Oliver Kaltner auch global tätige Unternehmen mit Aktivitäten in den Regionen EMEA, Asien-Pazifik und Amerika. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Cherry, Marcel Stolk, kommentierte: "Im Namen des Cherry-Aufsichtsrats danke ich Rolf Unterberger für seine jahrelangen Dienste für Cherry, einschließlich der Begleitung der Gesellschaft während des Börsengangs im Juni 2021, der Leitung der Gesellschaft bei zwei erfolgreichen M&A-Akquisitionen und der kontinuierlichen Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten. Er bewies starke Führungsqualitäten und persönliches Engagement zum Wohle der Aktionäre, Kunden und Cherry Teamkollegen." "Oliver Kaltner und Cherry sind ein exzellentes Match", sagte Marcel Stolk, Vorsitzender Aufsichtsrats weiter. "Oliver Kaltner verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in sehr erfolgreichen global ausgerichteten Unternehmen, mit Managementerfahrung in den Bereichen Operations, Produktinnovationen, Marketing, Vertrieb, Service, Markenmanagement, M&A und Strategie. Er ist ein Innovator, der Erneuerungen und Transformation für bekannte Marken entlang der Wertschöpfungskette von Hardware, Software und Cloud-Services vorangetrieben hat. Oliver Kaltner bringt eine Leidenschaft dafür mit, den Kunden in den Mittelpunkt der Entscheidungen zu stellen, und bietet damit auch eine frische Perspektive für unsere Geschäftsaktivitäten. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Oliver Kaltner der Richtige ist, um unser Unternehmen zu einem erneuten profitablen Wachstum zu führen, und ich freue mich sehr, mit ihm an diesem Projekt zu arbeiten." "Ich freue mich, bei einer so renommierten Marke und hoch angesehenen Plattform im Gaming, der Technologie für hybride Arbeitsplätze und der Digitalen Gesundheit mitzuarbeiten. Das Unternehmen hat zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten in Aussicht. Ich bin dankbar, die Verantwortung für das Geschäft von Rolf Unterberger übernehmen zu dürfen, und ich freue mich sehr darauf, in Zusammenarbeit mit dem Team von Cherry unseren begeisterten Kunden auf der ganzen Welt kontinuierliche Innovationen zu bieten", kommentierte Oliver Kaltner. Rolf Unterberger fügte hinzu, "Ich bin sehr stolz darauf, was wir bei Cherry in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut haben. Das Unternehmen hat sein Engagement für Spitzenleistungen und Innovationen unter Beweis gestellt, und ich freue mich darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens unter der Führung von Oliver Kaltner zu verfolgen." ------------------------------- Über Cherry Die Cherry AG [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

