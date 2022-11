MERCEDES-BENZ - Verkäufer erhöhen den Abwärtsdruck

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 61,650 € (XETRA)

Nach einem breiten Doppelboden war die Aktie von Mercedes-Benz ab Mitte Oktober in einem dynamischen Anstieg über die Hürde bei 60,00 EUR ausgebrochen und hatte in der Spitze sogar die Kursbarriere bei 64,97 EUR kurzzeitig überschritten. Dort folgte eine massive Verkaufswelle, die nach einem Rückfall an die 60,00-EUR-Marke zur Seite hin korrigiert wurde.

Die fehlende Kraft, den Aufwärtstrend wiederaufzunehmen, verheißt nichts Gutes und setzt sich auch heute mit einem Abwärtsgap fort. In den nächsten Stunden und Tagen dürfte diese Schwäche zu einem Bruch der Trendlinie bei rund 61,40 EUR und somit zu einem weiteren Rücksetzer bis 60,00 EUR führen.

Neue Korrekturtiefs wahrscheinlich

Unterhalb des Zwischentiefs vom 17. November bei 59,41 EUR könnte diese Korrektur sogar fortgesetzt werden und hätte die Fibonacci-Projektionen der ersten Abwärtswelle bei 58,73 und darunter 57,79 EUR als potenzielle Ziele. Im Ausdehnungsfall könnte auch das Zwischentief bei 56,52 EUR erreicht werden, ehe die Aktie aber mittelfristig wieder nach Norden drehen sollte.

Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bzw. ein vorzeitiges Ende der Korrekturphase wäre weiterhin erst bei einem Anstieg über 63,70 EUR wahrscheinlich. Damit hätte man die Bären auf dem falschen Fuß erwischt und könnte eine dynamische Kaufwelle bis 68,42 EUR initiieren.

Charttechnisches Fazit: Auch wenn es sich bei dem Einbruch der letzten Wochen wahrscheinlich nur um eine temporäre Korrektur handeln dürfte, sollten sich Anleger auf eine weitere steile Verkaufswelle einstellen. Auf mittlere Sicht könnte ein vorzeitiges Ende der Korrektur im Bereich von 57,79 bis 58,73 EUR aber einen guten Einstiegspunkt liefern.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)