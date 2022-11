OTS: Gruner+Jahr, STERN / "Global Dream": Disney kauft größtes ...

"Global Dream": Disney kauft größtes Kreuzfahrtschiff der Welt zum Discountpreis Hamburg (ots) - Der Disney-Konzern hat das in Wismar gebaute Kreuzfahrtschiff "Global Dream" zum Discount-Preis bekommen. Nach Informationen von Capital und Stern aus Finanzkreisen übernimmt Disney das zu drei Vierteln fertiggebaute Riesenschiff (das auch unter dem Namen "Global One" bekannt ist) für nur 40 Mio. Euro. Ursprünglich war das Schiff nach dem geplanten Fertigbau in der Werft an der Ostsee auf einen Preis von 1,8 Mrd. Euro taxiert worden. Disney werde das Schiff ohne Gewährleistungsansprüche übernehmen und es auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten fertig- und umbauen. Der US-Entertainmentkonzern, der eine große Kreuzfahrtsparte unterhält, meldete selbst - im Geschäftsverkehr eher unüblich - dass er das Schiff "für einen günstigen Preis" bekommen habe. Es soll nun in Wismar für Disneys Bedürfnisse umgebaut werden, bevor die TKMS die Wismarer Werft Anfang 2025 übernimmt. Der Fertigbau soll unter der Regie der Papenburger Meyer-Werft stattfinden, die die Wismarer Werft vorübergehend übernimmt. Disney dürfte für den Umbau noch einmal knapp 1 Mrd. Euro investieren. Mit dem günstigen Verkauf rückt auch ein Ausfall der Bürgschaften näher, die Bund und Land Mecklenburg-Vorpommern für den Bau des Schiffes gegeben hatten. Genting hatte für den Schiffbau Kredite über 650 Mio. Euro bei einem Konsortium aus 16 Banken aufgenommen. Die Rückzahlung dieser Kredite war zu einem großen Teil durch Bürgschaften von Bund und Land abgesichert. Dieser Text ist mit der Quellenangabe CAPITAL und STERN ab sofort zur Veröffentlichung frei. Pressekontakt: Sabine Grüngreiff, Leiterin Markenkommmunikation, Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: mailto:gruengreiff.sabine@guj.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6329/5382649 OTS: Gruner+Jahr, STERN