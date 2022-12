EQS-Adhoc: Stabilus SE: Vorstand schlägt Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie für Geschäftsjahr 2022 vor

EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Schlagwort(e): Dividende

Stabilus SE: Vorstand schlägt Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie für Geschäftsjahr 2022 vor



01.12.2022 / 18:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stabilus SE: Vorstand schlägt Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie für Geschäftsjahr 2022 vor Koblenz, 1. Dezember 2022 – Der Vorstand der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 (01.10.2021 - 30.09.2022) die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie vorzuschlagen (Dividendenauszahlung für GJ2021: 1,25 € je Aktie). Die geplante Dividende für das Geschäftsjahr 2022 läge somit erheblich über der aktuellen Markterwartung. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 8. Dezember 2022 sowie der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2023 würde die Ausschüttungssumme damit insgesamt 43,2 Mio. € (Vorjahr: 30,9 Mio. €) betragen. Bezogen auf das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernnettoergebnis würde die Ausschüttungsquote etwa 42% betragen und damit über der von der Stabilus SE angestrebten Ausschüttungsquote von 20% bis 40% des Konzernnettoergebnisses liegen. # Ende der Ad-hoc-Mitteilung # Investorenkontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations and External Communication

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications 01.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com