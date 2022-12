EQS-News: ERWEITERUNG IM VORSTAND DER STRATEC SE

EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Personalie

ERWEITERUNG IM VORSTAND DER STRATEC SE



01.12.2022 / 16:14 CET/CEST

ERWEITERUNG IM VORSTAND DER STRATEC SE Birkenfeld, 1. Dezember 2022 Der Aufsichtsrat der STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) hat beschlossen, den Vorstand der Gesellschaft um ein weiteres Mitglied zu erweitern und Herrn Dr. Georg Bauer mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Vorstand für Vertrieb bestellt. Herr Dr. Bauer verstärkt damit das Vorstandsteam um Marcus Wolfinger, Dr. Robert Siegle und Dr. Claus Vielsack. Dr. Bauer (49) verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen international ausgerichteter Technologieunternehmen. Zuletzt war Herr Dr. Bauer Leiter der Business Unit Smart Consumables sowie Geschäftsführer der STRATEC Consumables GmbH, einem weltweit führenden OEM-Hersteller von intelligenten Verbrauchsmaterialien, sogenannten „Smart Consumables“, für Anwendungen in den Bereichen Diagnostik, Life Sciences und Medizintechnik. Dr. Bauer studierte Chemie an der Universität Wien und promovierte dort im Bereich Biochemie und bioanalytische Systeme. „Wir freuen uns sehr über die Verstärkung durch einen ausgewiesenen Experten unserer Industrie. So verfügt Herr Dr. Bauer sowohl über langjährige Vertriebserfahrung im Bereich hochkomplexer Systemlösungen als auch umfassendes Know-how in der Entwicklung und Fertigung mikrofluidischer sowie intelligenter Verbrauchsmaterialien. Damit besitzt er ideale Voraussetzungen, um die führende Marktposition der STRATEC-Gruppe als Komplettanbieter im Bereich in-vitro-diagnostischer Automatisierungslösungen weiter auszubauen und zu stärken. Als Vorstandsteam werden wir alles daran setzen unseren Wachstumspfad weiterhin erfolgreich zu beschreiten und den Bedürfnissen unserer Kunden optimal zu begegnen“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com

