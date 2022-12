Trading-Chance American Express: Ab jetzt wird der Weg für die Bullen steinig

Werbung

Es ist das derzeit übliche Bild, das sich in der Bilanz von American Express findet: Der Umsatz steigt, der Gewinn steigt nicht. Der frühere Optimismus der Analysten ist versiegt. Und das Chartbild zeigt: Die Aktie notiert jetzt unmittelbar am unteren Ende einer massiven Widerstandszone. Eine Trading-Chance Short.

Obwohl der Gewinn pro Aktie leicht über der Prognose und solide über dem Ergebnis des Vorjahres lag, blieb American Express bim Zuge der Vorlage dieser Zahlen im Oktober bei der vorbestehenden Gesamtjahres-Gewinnprognose von 9,25 bis 9,65 US-Dollar pro Aktie. Im Schnitt erwarteten die Analysten … und tun es weiterhin … einen Gewinn von 9,94 US-Dollar. Aber selbst wenn es so käme:

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel ist fast erreicht

Man erwartet derzeit nicht allzu viel von der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für American Express liegt momentan bei 165 US-Dollar. Und das, obwohl die Analysten bislang davon ausgehen, dass der Gewinn 2023 weiter stiegen wird. Ob die Marktteilnehmer da nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen weiter zugreifen? Immerhin wächst das Ausfallrisiko von Krediten zusehends. Und das ist bei den optimistischen Gewinnprognosen für die kommenden Jahre nicht berücksichtigt.

Zwar wäre es trotzdem möglich, dass Anleger diese Risiken einfach beiseite wischen und weiter zugreifen. Aber nur, wenn man nicht damit rechnen müsste, auf zu starke Gewinnmitnahmen oder gezielten Gegendruck seitens der Bären zu stoßen. Und genau damit müsste man jetzt in der Tat rechnen, denn:

Jetzt kommen die Widerstandslinien in dichter Folge

American Express ist an einem gleich doppelten Widerstand, bestehend aus einer Ende Mai etablierten Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie, angekommen und Ende vergangener Woche beim ersten Ausbruchsversuch erst einmal gestoppt wurden. Aber auch, wenn diese wichtige Hürde überboten würde:

Quelle: marketmaker pp4

Knapp darüber warten einige obere Umkehrpunkte als weitere potenzielle Widerstände. Eine Position mit nicht zu hohem Hebel, deren Stop Loss man knapp über dieser Phalanx aus potenziellen Abwärts-Wendemarken platziert, ist daher in dieser Gemengelage eine interessante Überlegung.

Nahe am Abwärtstrend auf den nächsten Trendimpuls setzen

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 205,288 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,1 ausweist. Ein Stop Loss bei 172 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0530 USD) einem Kurs von ca. 3,15 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf American Express lautet PF9UVQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 159,52 US-Dollar, 163,59 US-Dollar, 166,06 US-Dollar, 170,78 US-Dollar

Unterstützungen: 149,22 US-Dollar, 134,12 US-Dollar, 130,65 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf American Express

Basiswert American Express WKN PF9UVQ ISIN DE000PF9UVQ6 Basispreis 205,288 US-Dollar K.O.-Level 205,288 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 3,15 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.