Trading-Chance Lam Research: Ein Trade für Hartgesottene

Werbung

Lam Research ist eine immens konjunktursensible Aktie, die derzeit auch noch in einem nach rechts offenen Keil verläuft, also immer volatiler wird. Zuletzt wurde eine Super-Rallye an der oberen Begrenzung dieser Formation gestoppt. Eine spannende Gelegenheit für einen Short-Trade, aber angesichts der immensen Schwankungen dieses Hightech-Titels aus dem Nasdaq 100 ist das nichts für Trader mit schwachen Nerven!

Lam Research bietet Wafer-Technologien an, ist also ein Zulieferer für die ohnehin schon konjunktursensible Halbleiterindustrie. Damit ist Lam Research eine sogenannte „Fahrstuhl-Aktie“: In einem soliden Wachstumsumfeld steigt der Unternehmensgewinn schneller und weiter als bei den meisten anderen Branchen, dafür geht es aber auch umso schneller und steiler begrab, wenn das Umfeld negativ wird. Die Bullen setzen darauf, dass eine Rezession ausbleibt oder, wenn sie kommt, dass sie die Chipindustrie verschont und man mit Lam Research daher mit Blick auf das Kursniveau, das die Aktie zu Jahresbeginn hatte, einiges verdienen kann. Aber …

Analysten-Kursziel bereits überschritten

… es fällt auf, dass die Analysten das mehrheitlich anders sehen. Denn obwohl Lam Research im am 30.9. beendeten, ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 mit einem Gewinn pro Aktie von 10,42 US-Dollar solide über der Analystenprognose lag, liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten nur bei 420 US-Dollar … und damit unter dem aktuellen Kursniveau.

Denn die meisten Analysten gehen davon aus, dass eine Rezession sehr wohl kommt und die Halbleiterindustrie nebst ihrer Zulieferer wie Lam Research dann wie üblich in solchen Phasen Druck auf die Unternehmensgewinne spüren werden. Denn dort weiß man, was viele am Aktienmarkt derzeit ignorieren oder anders deuten: Inflation und höhere Leitzinsen schlagen nie sofort auf die Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt durch. Bis sich das in den Büchern bemerkbar macht, können zwei, drei Quartale vergehen. Man kann nicht sicher sein, dass die Marktteilnehmer diese Sichtweise in nächster Zeit doch noch übernehmen, aber auch das Chartbild der Aktie für sich genommen wäre schon angetan, um über einen Short-Trade nachzudenken.

An der oberen Begrenzung des Keils gestoppt

Als Lam Research die bislang letzten Quartalszahlen am 19. Oktober nach Handelsende vorlegte, zog die Aktie am Folgetag zwar an. Aber an diesem Tag nach den Zahlen schloss Lam Research bei 356 US-Dollar. Am Freitagabend schloss die Aktie 100 US-Dollar höher, ohne dass es seither neue Nachrichten gegeben hätte … außer einer Kursziel-Senkung von 640 auf 515 US-Dollar durch J.P. Morgan.

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie ist binnen vier Wochen um in der Spitze 70 Prozent gestiegen, dann an der oberen Begrenzung der sich nach rechts öffnenden Keilformation angestoßen und pendelt seither unterhalb der oberen Begrenzung des Keils um die 200-Tage-Linie. Knapp über dieser oberen Begrenzung warten gleich mehrere obere Umkehrpunkte als potenzielle Widerstände. Angesichts des Umstands, dass die Bullen hier sogar über das durchschnittliche Analysten-Kursziel hinaus geschossen sind und die Aktie unter wichtigen Hürden ins Stocken kam, ist das eine interessante Basis für einen Short-Trade. Aber wenn man sich ansieht, wie stark die Aktie schwankt, ist man selbst mit dem von uns hier vorgestellten moderaten Hebel von 2,5 in einem hochspekulativen Bereich unterwegs, daher: Nur für Hartgesottene!

Der Hebel wirkt niedrig, aber diese Aktie ist hochvolatil!

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 640,271 US-Dollar einen Hebel von 2,5 ausweist. Ein Stop Loss bei 550 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0530 USD) einem Kurs von ca. 0,85 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Lam Research Short-Zertifikats lautet SH17VH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 505 US-Dollar, 532 US-Dollar, 537 US-Dollar, 575 US-Dollar

Unterstützungen: 376 US-Dollar, 300 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Lam Research

Basiswert Lam Research WKN SH17VH ISIN DE000SH17VH7 Basispreis 640,271 US-Dollar K.O.-Schwelle 640,271 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 0,85 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.