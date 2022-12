Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu HELMA Eigenheimbau AG Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 06.12.2022 Kursziel: 32,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Notwendige Nachbesserungen führen zu weiterer Gewinnwarnung HELMA hat jüngst als Folge der Insolvenz eines wichtigen Subunternehmers der Ferienimmobilien GmbH eine weitere Anpassung der Guidance veröffentlicht. Auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt hatten wir die Gelegenheit, mit HELMA über die aktuelle Lage zu sprechen. Gewährleistungspflichten, Verzugsstrafen und Mehrkosten im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich: Im Wesentlichen beim zusammen mit dem Subunternehmer Natura- Holzbau durchgeführten Ferienimmobilien-Projekt Olpenitz traten vermehrt Baumängel auf, die u.E. auf mangelhafte Ausführungen des Holzbauers zurückzuführen sind. Das Ostsee- Resort soll im finalen Ausbau eine Größe von insgesamt 1.390 Ferienimmobilien aufweisen. Über die Hälfte davon wurde bereits fertiggestellt. Aufgrund der Insolvenz von Natura- Holzbau beendete HELMA die Zusammenarbeit unverzüglich, was in Projektverzögerungen und am 26. September in einer Gewinnwarnung mündete. Die Prüfung der Häuser hat nun ergeben, dass nur ein Teil der Einheiten von größeren Schäden bis hin zu einem mittleren fünfstelligen Betrag betroffen ist. In Summe geht HELMA davon aus, dass der notwendige Gesamtaufwand einen niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Betrag ausmachen wird, der im laufenden Jahr als Einmaleffekt bei der Tochter HELMA Ferienimmobilien GmbH zu berücksichtigen ist. Guidance revidiert: Das von uns thematisierte Risiko (vgl. Comment vom 07.11.) für nicht weiterreichbare Gewährleistungsansprüche hat sich somit materialisiert. Für dieses Jahr erwartet der Vorstand demnach ein Konzern-EBT in mittlerer einstelliger Mio.-Euro-Höhe (zuvor: 20 Mio. Euro). Beim Umsatz wird trotz der jüngsten Entwicklungen ein Zieleinlauf am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet. So konnten viele Tätigkeiten der ursprünglich von Natura-Holzbau geplanten Bauarbeiten mittlerweile an lokale Handwerksfirmen vergeben werden, aufgrund der Baukosten- entwicklungen allerdings zu verschlechterten Konditionen. Darüber hinaus vermeldete HELMA, dass sich die Auftragseingänge angesichts des sehr schwierigen Marktumfelds in H2 weiter rückläufig entwickelten. Eine Quantifizierung soll zum Jahresabschluss erfolgen. Marktumfeld zurzeit sehr angespannt: Neben HELMA hatte kürzlich die Traumhaus AG ihre Guidance für 2022 revidiert und nunmehr einen Umsatzrückgang von bis zu 33% in Aussicht gestellt. Hintergrund ist die in H2 starke Verunsicherung der Käufer durch den Ukraine-Krieg, die Inflation sowie die hohen Bauzinsen und Energiekosten. Dies dürfte u.E. dazu führen, dass das Preisniveau im deutschen Wohnimmobilienmarkt in 2023 unter Druck gerät, wenngleich der erwartete Einbruch im Neubau auch zu einem begrenzten Angebot führen und entgegengesetzt wirken dürfte. Die Visibilität für 2023 bleibt somit allgemein erheblich eingeschränkt. Auch HELMA ist derzeit von Stornierungen betroffen, rechnerisch stellt der zuletzt gemeldete Auftragsbestand (per 30.06.: 383,6 Mio. Euro) aber mehr als einen Jahresumsatz dar. Fazit: Bei HELMA bleibt die Lage schwer einzuschätzen. Durch die Prognosesenkung reduziert sich unser Kursziel auf 32,00 Euro. Wir bestätigen das Rating "Halten". +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. 