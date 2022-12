TESLA - Topformation belastet den Kursverlauf

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 182,450 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie startete nach einer längeren Korrekturbewegung im Juni 2019 nach einem Tief bei 11,80 USD zu einer rasanten Rally. Diese Rally führte im November 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 414,50 USD.

Nach diesem Hoch bildete die Aktie eine Topformation in Form einer SKS aus. Im Oktober pendelte sie mehrere Wochen um die Nackenlinie dieser SKS, ehe es zu einem Rutsch auf die Unterstützung bei 167,50 USD kam. Dort startete eine Erholung, wobei die Aktie gestern einen Rückschlag hinnehmen musste.

Verkaufswelle ja, nur von wo aus?

Die SKS-Topformation ist das überragende charttechnische Motiv in der Tesla-Aktie. Aus dieser Topformation lässt sich ein Ziel ganz in der Nähe des log. 38,2-%-Retracements der Aufwärtsbewegung ab Juni 2019 ableiten. Dieses Retracement liegt bei 106,44 USD. Diese SKS wäre frühestens mit einer stabilen Rückkehr über die Nackenlinie bei aktuell 221,12 USD ausgehebelt. Vermutlich wäre sogar ein Wochenschlusskurs über 265,74 USD dafür nötig. Dann käme das Allzeithoch wieder in Sichtweite.

Ob der gestrige Rückfall allerdings bereits ein Startsignal für diese Abwärtsbewegung war oder nicht, ist aktuell noch unklar. Denn dieser Einbruch hebelt den Morning Star, der über letzten drei Wochen entstanden ist, nicht aus. Dieses Kaufsignal aus den Candlesticks deutet einen Pullback an die Nackenlinie der SKS an. Ein Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 178,50 USD wäre ein kleiner Hinweis für den Start einer direkten Abwärtsbewegung, aber ein klares Signal dafür gäbe es nach aktuellem Stand wohl erst mit einem neuen Tief.

Fazit: Das Chartbild der Tesla-Aktie lässt mittelfristig einen weiteren Kurseinbruch erwarten. Wer darauf setzten will, muss aber nach aktuellem Stand einen Pullback an die Nackenlinie oder sogar ein Überschießen gen 265,74 USD einkalkulieren.

