APA ots news: Drei: Bianca Pfaller neue Senior Head of Controlling - BILD

Wien (APA-ots) - Ab sofort verantwortet Bianca Pfaller (47) als Senior Head of Controlling bei Drei die Bereiche Financial Controlling für Privat-, Geschäfts- und Wholesalekunden, Financial Analytics sowie Business Intelligence. Sie folgt Manfred Frauneder nach, der sich nach fünfeinhalb Jahren im Unternehmen beruflich neu orientiert. Drei CFO Sabine Hogl: "Ich freue mich sehr, mit Bianca Pfaller eine leidenschaftliche Controlling-Leiterin gefunden zu haben, die über langjährige Expertise in diesem Bereich verfügt. Ich bin überzeugt, dass sie die strategische sowie operative Leitung des 21-köpfigen Controlling-Teams speziell in diesen herausfordernden Zeiten hervorragend meistern wird." Pfaller war 18 Jahre lang bei der Erste Bank in unterschiedlichen Controlling- und Leitungs-Funktionen sowie im Ausland tätig. Unter anderem verantwortete sie als Leiterin Vertriebssteuerung diverse Steuerungs-, Reporting- und Analyticsaufgaben. Daneben bringt sie langjähriges Telekom-Know How mit, da sie ihre berufliche Laufbahn 2002 als Controllerin bei A1 Telekom Austria begann und zuletzt als Head of Retail Planning & Reporting fungierte. "Ich freue mich sehr, Teil von Drei zu werden und mein Fachwissen rund um Controlling, Reporting und Analytics einzubringen", so die neue Senior Head of Controlling. "Ich werde mit meinem neuen Team dazu beitragen, die Digitalisierung und das nachhaltige Wachstum von Drei noch weiter zu steigern." Die Mutter von zwei Kindern verbringt ihre Freizeit bevorzugt mit ihrer Familie, Städtereisen und Lesen. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Juli 2022 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at