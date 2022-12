EVOTEC - Damit rechnet niemand mehr

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 16,095 € (XETRA)

Natürlich befindet sich die Aktie von Evotec fundamental gesehen kurzfristig in einer etwas komplizierteren Lage, sowie charttechnisch weiter in einem Abwärtstrend und könnte allein beim Unterschreiten des bisherigen Jahrestiefs bei 15,77 EUR weiter dynamisch an das mittelfristige Kursziel bei 13,84 EUR abgekauft werden.

Trendwendechance deutet sich an

Dennoch bildet sich übergeordnet eine bullische Keilformation, die ein frühzeitiges Ende der Abwärtsbewegung seit Anfang November ankündigen könnte. Zudem sprechen die Überschneidungen der ersten Abwärtsbewegung nach dem Hoch bei 20,11 EUR Anfang November und der Erholung von Ende November, sowie die Längenverhältnisse der zwei markanten Abwärtstrendphasen seit 20,11 EUR für eine mögliche Trendwendeformation (im Chart in violett).

Sollte die Aktie jetzt also nicht weiter unter 15,30 EUR einbrechen, wäre mit der Rückeroberung der 17,17-EUR-Marke ein starkes Kaufsignal aktiviert, dem eine kurzfristige Kaufwelle in Richtung 19,20 und 20,11 EUR folgen dürfte. Selbst der markante Widerstand bei 21,31 EUR wäre dann in kurzer Zeit erreichbar.

Unterhalb von 15,30 EUR dürfte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen dagegen beschleunigen und doch noch die angesprochene Abwärtszielmarke bei 13,84 EUR erreichen. Hier könnte der nächste Erholungsversuch starten und damit ein Einbruch an den Support bei 12,06 EUR verhindert werden.

Evotec Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)