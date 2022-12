Original-Research: Landi Renzo S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Landi Renzo S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Landi Renzo S.p.A. Unternehmen: Landi Renzo S.p.A. ISIN: IT0004210289 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,98 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker 9-Monate 2022: Landi Renzo weiter auf deutlichem Wachstumskurs trotz schwierigen Umfelds; positive operative Ergebnisentwicklung; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Bekräftigung der Unternehmensguidance bestätigt Geschäftsentwicklung 9-Monate 2022 Die Landi Renzo S.p.A. hat Ende November ihre 9-Monatszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht. Hiernach hat der Technologiekonzern in den ersten drei Geschäftsquartalen trotz eines herausfordernden Umfelds (Ukrainekrieg, Covid-Nachwirkungen, Lieferkettenprobleme etc.) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. So sind die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant um 33,1% auf 216,35 Mio. EUR (9M 2021: 162,56 Mio. EUR) angewachsen. Zum dynamischen Konzernumsatzanstieg haben deutliche (organische) Wachstumseffekte aus einem angestiegenen Geschäftsvolumen in beiden Geschäftsfeldern - Green Transportation und Clean Tech Solutions geführt. Hierbei konnte die Technologiegesellschaft insbesondere von verstärkten Investitionen in Gas- und Wasserstoffinfrastrukturen (Infrastrukturbusiness) und einer robusten After-Market-Nachfrage (Automotive-Umrüstgeschäft) profitieren. Zudem haben anorganische Wachstumseffekte aus getätigten Übernahmen (Metatron Group und Ido Meccanica) ebenfalls signifikant zum positiven Umsatztrend beigetragen. Die erzielten Konzernumsatzerlöse wurden primär vom Kerngeschäftsfeld Green Transportation getragen. In dieser Konzernsparte sind die erwirtschafteten Umsatzerlöse v.a. durch die Erholungseffekte im After-Market-Geschäftsbereich in Lateinamerika und Europa sowie verstärkter Aufträge von führenden OEM-Kunden deutlich um 17,9% auf 141,24 Mio. EUR (9M 2021: 119,83 Mio. EUR) angestiegen. Die im vergangenen Sommer übernommene Metatron-Gruppe hat hierbei 10,41 Mio. EUR zum Segmentumsatzanstieg beigesteuert. Das Geschäftsfeld Clean Tech Solutions (SAFE & CEC, Konsolidierung der Beteiligung ab Mai 2021) konnte seine Segmentumsatzerlöse (exkl. der Erlöse der Anfang 2022 übernommenen Idro Meccanica S.r.l. von 3,68 Mio. EUR) mit einem Umsatzzuwachs um 7,80% auf 71,44 Mio. EUR (Pro-forma-Umsatz ohne Idro Meccanica 9M 2021: 66,30 Mio. EUR) ebenso deutlich steigern. Der signifikante Erlösanstieg spiegelt hierbei das verstärkte Interesse zahlreicher Länder an der Gasmobilität wider, die im Rahmen dessen ihre gasbasierten Distributionsnetze (Gas-Tankstellen etc.) ausbauen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Geschäftsentwicklung der Sparte auch durch die Schwierigkeiten auf den Beschaffungsmärkten (instabile Lieferketten etc.) negativ beeinträchtigt wurde, und damit einer noch positiveren Geschäftsentwicklung entgegenstand. In Bezug auf die Auftragssituation des Infrastrukturgeschäfts hat der Landi Renzo-Konzern bekannt gegeben, dass sich die Sparte weiterhin im "Wachstumsmodus" befindet und über einen Auftragsbestand verfügt, der die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 abdeckt. Parallel zur positiven Konzernumsatzentwicklung konnte das operative Ergebnis (EBITDA) der Technologiegesellschaft ebenso im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 18,8% auf 7,07 Mio. EUR (9M 2021: 5,95 Mio. EUR) zulegen. Korrigiert um einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) ergab sich damit für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 8,70 Mio. EUR, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M 2021: 7,56 Mio. EUR) um 15,1% angestiegen ist. Das erzielte bereinigte EBITDA entfiel mit 4,42 Mio. EUR auf das Green Transportation-Segment (9M 2021: 2,80 Mio. EUR) und zu 4,32 Mio. EUR auf das Clean Tech Solutions-Segment (9M 2021: 5,37 Mio. EUR). Beide Segmente trugen damit zu nahezu gleichen Anteilen zum operativen Konzernergebnis bei. Bezüglich der operativen Rentabilität konnte damit mit der erreichten bereinigten EBITDA-Marge von 4,0% das operative Margenniveau (9M 2021: 4,6%) des Vorjahreszeitraums nahezu bestätigt werden. Auf Nachsteuerebene hat Landi Renzo hingegen ein negatives Jahresergebnis (nach Minderheiten) von -10,12 Mio. EUR verzeichnet und damit eine Verschlechterung zum Vorjahreszeitraum (9M 2021: -1,90 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass das Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums sehr stark durch einen Konsolidierungsgewinn (8,80 Mio. EUR) aus einer Fair-Value-Bewertung von SAFE & CEC positiv beeinflusst wurde. Basierend auf den Erholungsanzeichen in einigen Kernmärkten und dem Auftragsbestand bei SAFE & CEC hat das Management seine bisher herausgegebene Guidance für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt und rechnet weiterhin mit verbesserten Konzernergebnissen gegenüber dem Vorjahr. Geschäftsentwicklung im Q3 2022 Auch in der Quartalsbetrachtung spiegelt sich das stetige Wachstum des Landi Renzo-Konzerns gut wider. Nach einem wachstumsstarken zweiten Quartal (Q2-Wachstum um 23,6% auf 77,53 Mio. EUR) hat die Technologiegesellschaft auch im dritten Quartal mit signifikanten Umsatzzuwächsen um 8,0% auf 71,91 Mio. EUR (Q3 2021: 66,60 Mio. EUR) seine bisherige Wachstumsserie weiter fortsetzen können. Angetrieben wurde das Wachstum im dritten Quartal vor allem durch deutliche Wachstumsimpulse im Green Transportation-Geschäftsfeld, welches seine Segmenterlöse deutlich um 10,5% auf 47,39 Mio. EUR (Vergleichbarer Q3-Umsatz 2021: 42,89 Mio. EUR) gesteigert hat. Auch in der Clean Tech Solutions-Sparte konnte mit moderaten Erlöszuwächsen um 3,4% auf 24,52 Mio. EUR (Vergleichbarer Q3-Umsatz 2021: 23,71 Mio. EUR) das Infrastrukturgeschäft weiter ausgebaut werden. Auf operativer Ergebnisebene musste entgegen dem positiven Umsatztrend aufgrund eines ungünstigeren Umsatzmixes (höherer OEM-Umsatzanteil) und höheren Rohstoffkosten ein Rückgang des bereinigten EBITDAs um 29,9% auf 2,16 Mio. EUR (Q3 2021: 3,08 Mio. EUR) hingenommen werden. Parallel hierzu sank die bereinigte EBITDA-Marge auf 3,0% (Q3 2021: 4,60%). Prognosen und Bewertung Vor dem Hintergrund der soliden 9-Monatsperformance, der bestätigten Unternehmensguidance und der erfolgreichen Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2022 und die nachfolgenden Geschäftsjahre beibehalten. In Anbetracht unserer unveränderten Umsatz- und Ergebnisprognosen bestätigen wir hiermit unser bisheriges Kursziel von 0,98 EUR je Aktie. 