Thales zahlt Zwischendividende aus

Der französische Luft- und Raumfahrtkonzern Thales Group S.A. (ISIN: FR0000121329) wird an diesem Donnerstag eine Zwischendividende in Höhe von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre ausschütten. Ex-Dividenden Tag war der 6. Dezember 2022.

Thales zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Für das Jahr 2021 wurden insgesamt 2,56 Euro (Zwischendividende 0,60 Euro zzgl. 1,96 Euro Schlussdividende) ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 121,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,10 Prozent.

Thales steigerte den Umsatz in den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 um 9,6 Prozent auf 12,3 Mrd. Euro, wie am 26. Oktober 2022 berichtet wurde. Auf organischer Basis lag der Zuwachs bei 6,4 Prozent.

Thales mit Sitz in Paris ist mit rund 81.000 Mitarbeitern in den Märkten der Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und Transport tätig. Der Konzern ist Europas größter Hersteller von Militärelektronik. Zu den größten Einzelaktionären gehören der französische Staat sowie Dassault Aviation.

Redaktion MyDividends.de