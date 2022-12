Broadcom – 5G schiebt Aktie an

Wegen einer starken Nachfrage nach Netzwerk- und Server-Chips hat der US-Chiphersteller Broadcom seine Prognose angepasst. Das Unternehmen profitiert dabei insbesondere vom Ausbau des Mobilfunkstandard 5G.

Nachdem Broadcom am Donnerstag Zahlen über den Markterwartungen und im abgelaufenen vierten Quartal seinen Umsatz um 21 Prozent steigern konnte, legte die Aktie im nachbörslichen Handel weiter zu und bekräftigt einen kürzlich vollzogenen Turnaround im Kursverlauf. Bis zu einer nachhaltigen Trendwende scheint nicht mehr viel zu fehlen, weshalb es schon bald zu greifbaren Handelssignalen kommen dürfte. Besonders mittelfristig orientierte Anleger könnten vom bevorstehenden Szenario überproportional profitieren, zumal ein Ende des vorausgegangenen Abwärtstrends bevorsteht.

Hi-Tech-Investitionen weiter hoch

Aktuell hält sich Broadcom noch immer in einem seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend auf, bei weiteren Kapitalzuflüssen könnte allerdings schon bald eine größere Investorenbereitschaft aufkommen und dem Papier zu einem nachhaltigen Ausbruch verhelfen. Um als Anleger hiervon überdurchschnittlich profitieren zu können, sollten jedoch Wochenschlusskurse mindestens oberhalb der Marke von 557,00 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario kämen weitere Gewinne an 574,10 und 614,15 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen und Monate in Reichweite. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen bis zu einem Punkt noch als neutral zu bewerten, unterhalb der Marke von 485,00 US-Dollar sollten sich Investoren allerdings auf einen Test der Jahrestiefs von 415,07 US-Dollar einstellen. Wie es dann weitergeht, müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Widerstände: 537,77 / 544,67 / 552,42 / 560,56 / 571,52 / 590,94 US-Dollar

Unterstützungen: 525,24 / 518,14 / 511,11 / 503,14 / 494,42 / 480,45 US-Dollar

Broadcom in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2021 – 08.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US11135F1012

Broadcom in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.12.2017 – 08.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US11135F1012

Call-Optionsschein auf Broadcom für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Broadcom HC0H7B 11,59 450,00 3,57 14.06.2023 Broadcom HB97JG 5,65 550,00 5,17 14.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.12.2022; 13:54 Uhr

Put-Optionsschein auf Broadcom für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Broadcom HB9K6H 3,27 500,00 -5,09 14.06.2023 Broadcom HC131A 2,25 400,00 -3,86 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.12.2022; 13:56 Uhr

Weitere Produkte auf BROADCOM und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Broadcom – 5G schiebt Aktie an erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).