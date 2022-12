EQS-News: SBF erwirbt Grundstück für Erweiterung der Produktionstätte in Leipzig

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

SBF erwirbt Grundstück für Erweiterung der Produktionstätte in Leipzig



09.12.2022 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SBF erwirbt Grundstück für Erweiterung der Produktionstätte in Leipzig 1.175 Quadratmeter zusätzliche Produktions- und Büroflächen.

Grundstück schließt unmittelbar an bestehende SBF-Flächen an.

Strategische Ausweitung der Wertschöpfungstiefe.

Etablierung von Pulver- und Nasslackbeschichtung bis Ende 2023. Leipzig, 9. Dezember 2022 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und die Industrie, expandiert an ihrem Hauptsitz in Leipzig und erweitert ihre Wertschöpfungstiefe mit neuen Produktionsanlagen für die Pulver- und Nasslackbeschichtung. Für diesen Zweck hat die Gesellschaft ein angrenzendes Grundstück mit einer Fläche von 2.682 Quadratmetern vom AOK Verlag erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG: „Anhaltende Störungen in den weltweiten Lieferketten sind für unsere Branche eine große Herausforderung. Unternehmen mit einer hohen Wertschöpfungstiefe und einer regionalen Produktverfügbarkeit haben große Wettbewerbsvorteile durch ihre Unabhängigkeit gegenüber Vorlieferanten. Daher erweitern wir kontinuierlich unsere Wertschöpfungstiefe und stärken unsere lokale Produktion. Der Einstieg in die Pulver- und Nasslackbeschichtung ist ein wichtiger Baustein in dieser Strategie.“



Das Unternehmen wird bis Ende des Jahres 2023 Investitionen in den Aufbau der Pulver- und Nasslackbeschichtung tätigen. Eine Lager- und Produktionshalle mit 825 Quadratmetern steht bereits auf dem erworbenen Grundstück und wird entsprechend der Anforderungen von SBF erweitert und umgebaut. Die Pulver- und Nasslackbeschichtung ist ein wichtiger Arbeitsschritt etwa bei der Produktion von Deckensystemen für Schienenfahrzeuge. Zudem werden ebenfalls auf dem Grundstück stehende Büroflächen mit 350 Quadratmetern für die Verwaltung von SBF genutzt.



Über die SBF-Gruppe:

SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Dabei setzt SBF auf organisches und anorganisches Wachstum zum Ausbau des Leistungsangebots und zur Erhöhung der Wertschöpfungstiefe.



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren. Im Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



Unternehmenskontakt:

SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult AG

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

09.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com