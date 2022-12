Erzeugerpreise über den Erwartungen | Trend bleibt gen Disinflation

Die höher als erwarteten Erzeugerpreise ziehen die Wall Street nach unten. Ich glaube, dass die Wall Street die Daten abschütteln wird, da der Trend weiterhin auf weniger Inflation deutet. In welche Richtung geht der Schuss bis ins Jahresende hinein los? Schaut man sich die Charts des S&P 500 an, wird wenig Klarheit geschaffen. Pain-Trade oder Kursrutsch, beides ist möglich. Ich persönlich setze auf den Pain-Trade, also auf ein freundliches Jahresende. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind deutlich gesunken, was wegen der Wachstumsängste dem Aktienmarkt nicht geholfen hat. Wie dem auch sei, fallen die in dieser Woche gemeldeten Ergebnisse anhaltend solide aus (also noch keine Zeichen einer Wachstumsflaute). Broadcom, DocuSign und Chewy schlagen die Ziele, mit durchaus gesunden Aussichten. Abzüglich einmaliger Faktoren liegen die Zahlen von Costco im Rahmen der Ziele. RH schlägt und hebt die Ziele an, rechnet aber mit einem im kommenden Jahr abkühlenden Trend. Lululemon kann zwar die Ertragsziele leicht schlagen, schlittert bei den Margen und Aussichten aber an den Erwartungen vorbei. Außerdem sind die Lagerbestände im Vergleich zum Vorjahr um ungesunde 85% auf $1,7 Mrd. gestiegen. Der Wert wird unter Druck stehen.



00:00 - Intro

00:57 - Erzeugerpreise über den Erwartungen

02:25 - Trend zur Disinflation

04:04 - Reaktion an den Märkten

05:33 - Ausblick auf kommende Woche

07:19 - Ich setze auf freundliche Tendenz

10:05 - Broadcom | DocuSign | Chewy

11:33 - Costco

13:10 - RH | Lululemon

16:18 - Verkauf ist stimmungsgetrieben

17:17 - Tesla

18:40 - China: u.a. Erzeugerpreise, Immobilienmarkt

20:00 - Boeing | REITs



