Die Frage, die sich Warren Buffett bei der Nintendo-Aktie stellen würde (mit Blick auf Super Mario, Zelda, Pokémon & Co.!)

Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) und Warren Buffett? Ich fände es zugegebenermaßen witzig, mir vorzustellen, wie das Orakel von Omaha Super Mario oder The Legend of Zelda zockt. Oder auch, wie er eine Vorliebe für Pokémon entwickelt. Vermutlich ist das nicht der Fall, aber vielleicht irre ich mich ja auch.

Es ist eine andere Frage, wie Warren Buffett auf die Nintendo-Aktie blicken würde. Sie ist zugegebenermaßen nicht in seinem Depot. Und, wie gesagt: Ich bezweifle, dass der Starinvestor sie sich näher ansehen würde. Jedoch kann ich mir schon vorstellen, was sich das Orakel von Omaha denken würde. Sehen wir uns das näher an.

Warren Buffett und die Nintendo-Aktie: Eine gute Frage

Im Endeffekt würde sich Warren Buffett vermutlich die Franchises näher ansehen. Super Mario, The Legend of Zelda und eben auch Pokémon, neben weiteren Franchises wie Metroid oder auch Animal Crossing. Das sind starke Marken, die in der Videospieleindustrie ihresgleichen suchen.

Die Frage, die sich Warren Buffett stellen würde, wäre folglich: Wie viel Geld bräuchte man als Investor, um hier gleichziehen zu können? Beziehungsweise: Was es Konkurrenten kosten würde, um Nintendo von diesen Formaten wegzubekommen. Unter anderem Sonic the Hedgehog hat es in der Vergangenheit eben nicht geschafft. Wobei wir fairerweise auch sagen müssen: Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon kontrollieren eben nicht die gesamte Videospieleindustrie.

Der Starinvestor würde vermutlich auf mögliche Wettbewerbsvorteile achten und schauen, wie man sie brechen könnte und ob sie gegebenenfalls einholbar sind. Vor allem mit Blick auf die Wettbewerber, unter anderem Tech-Größen wie Microsoft, die in diesen Markt vordringen wollen.

Auch die Hardware würde bei der Nintendo-Aktie von Warren Buffett vermutlich beleuchtet werden. Schließlich sind das die Gatekeeper, die zum Kauf des Contents verlocken. Mögliche Wettbewerbsvorteile und eine nachhaltige, operative Ausrichtung ließen sich daran ableiten.

Vermutlich nix für den Starinvestor. Aber für dich?

Die Nintendo-Aktie ist wahrscheinlich wirklich nichts für Warren Buffett. Aber sie kann eine Alternative für die Investoren sein, die auf der Suche nach einer Content-Maschine im Videospiele-Bereich sind. Eine gute Frage ist es, ob die Japaner ein Medienimperium aufgebaut haben, das uneinholbar erscheint. Vielleicht beantwortet das auch aus unserer Investorenperspektive die Frage, ob die Aktie jetzt ein Kauf sein könnte oder eben nicht für Buy-and-Hold-Investoren.

