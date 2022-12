FRESENIUS MEDICAL CARE - Verkaufssignal droht

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 29,730 € (XETRA)

Die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Diese startete nach dem Allzeithoch bei 93,84 EUR im Februar 2018 und wurde ab April 2022 stark beschleunigt.

Am 31. Oktober fiel der Wert auf ein Tief bei 25,95 EUR und damit fast auf die Unterstützungszone zwischen 25,51 und 25,00 EUR zurück. Zuletzt erholte sich die Aktie deutlich und drang in das Abwärtsgap vom 22. September 2022 zwischen 31,40 EUR und 30,98 EUR ein, schloss dieses aber nur teilweise. An diesem Gap prallte der Wert nach unten ab und fällt heute auf die kleine Unterstützungszone bei 29,60 EUR bis 29,43 EUR zurück.

Weitere Verkaufswelle droht

Sollte es zu einem Rückfall unter 29,43 EUR auf Tagesschlusskurbasis kommen, würde die Aktie von Fresenius Medical Care ein neues Verkaufssignal ausbilden. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Rückfall in den Bereich um 25,95-25,00 EUR zu rechnen.

Für ein Kaufsignal in Richtung 35,08 EUR oder sogar 38,43-39,80 EUR müsste die Aktie aber über 31,40 EUR ausbrechen.

Fazit: Die Erholung der letzten Wochen war stark. Aber zu einer Trendwende kam es dadurch nicht. Die Aktie droht nun wieder in den Abwärtsstrudel zu geraten.

Zusätzlich lesenswert:

DOW JONES - Haben die Bullen noch Chancen?

ADLER GROUP - So sehen Verlierer aus

Fresenius MC

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)